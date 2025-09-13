　●今週の株価下落率ランキング【ベスト50】

　　※9月12日終値の9月5日終値に対する下落率
　　　（株式分割などを考慮した修正株価で算出）
　　　　―― 対象銘柄数：4,313銘柄 ――
　　　（今週の新規上場銘柄、地方銘柄は除く）

　　　　　 銘柄名　　　　市場　 下落率(％)　株価　 個別ニュース／決算速報／テーマ
１. <4596> 窪田製薬ＨＤ　東証Ｇ　　-35.9　　　75　 人工知能関連
２. <5241> 日本オーエー　名証Ｎ　　-35.1　　1370　
３. <8995> 誠建設　　　　東証Ｓ　　-34.8　　1044　
４. <350A> ＤＧ　　　　　東証Ｇ　　-34.1　　7120　 ２６年７月期営業減益へ
５. <9241> ＦＬネット　　東証Ｇ　　-29.3　　2809　 人工知能関連
６. <8783> ａｂｃ　　　　東証Ｓ　　-29.0 　　399　 ２６年８月期第１四半期に投資有価証券売却益を計上へ
７. <2673> 夢みつけ隊　　東証Ｓ　　-28.4 　　219　
８. <3905> データセク　　東証Ｇ　　-27.8　　1868　 新株予約権発行で希薄化を警戒
９. <7138> ＴＯＲＩＣＯ　東証Ｇ　　-25.8 　　256　 仮想通貨関連
10. <1757> 創建エース　　東証Ｓ　　-25.0 　　　3　
11. <2134> 北浜ＣＰ　　　東証Ｓ　　-24.2　　　50　
12. <3909> ショーケース　東証Ｓ　　-23.7 　　329　 サイバーセキュリティ関連
13. <4833> Ｄｅｆコン　　東証Ｇ　　-23.1 　　233　 信用取引規制を嫌気
14. <3930> はてな　　　　東証Ｇ　　-22.5　　1067　 ２６年７月期の営業利益６０％減を計画
15. <6696> トラースＯＰ　東証Ｇ　　-21.7 　　411　 ７月中間期の営業損益は３００万円の赤字
16. <4073> ジィ・シィ　　東証Ｇ　　-21.6 　　617　
17. <2334> イオレ　　　　東証Ｇ　　-21.5　　5900　 新株予約権計2万個発行で希薄化懸念、157億円調達でビットコイン購入
18. <215A> タイミー　　　東証Ｇ　　-21.5　　1708　 通期売上高予想のレンジ引き下げを嫌気
19. <2467> バルクＨＤ　　名証Ｎ　　-21.4 　　202　 サイバーセキュリティ関連
20. <3747> インタートレ　東証Ｓ　　-21.2 　　734　 仮想通貨関連
21. <2345> クシム　　　　東証Ｓ　　-18.9 　　253　 仮想通貨関連
22. <7095> マクビープラ　東証Ｐ　　-18.2　　2018　 ５～７月期営業利益４１％減
23. <2656> ベクターＨＤ　東証Ｓ　　-18.1 　　131　
24. <2330> フォーサイド　東証Ｓ　　-18.0 　　218　 仮想通貨関連
25. <190A> コーディア　　東証Ｇ　　-17.9 　　147　
26. <5572> リッジアイ　　東証Ｇ　　-17.3　　2770　 今期経常は9％減益へ
27. <4056> ニューラルＧ　東証Ｇ　　-16.7 　　663　 人工知能関連
28. <3350> メタプラ　　　東証Ｓ　　-16.6 　　591　 仮想通貨関連
29. <3810> サイステップ　東証Ｓ　　-15.1 　　292　 仮想通貨関連
30. <3070> ジェリビンズ　東証Ｇ　　-15.1 　　118　
31. <4316> ビーマップ　　東証Ｇ　　-15.1　　1202　 ドローン関連
32. <5028> セカンドＸ　　東証Ｇ　　-14.6 　　516　 人工知能関連
33. <7318> セレンＨＤ　　東証Ｇ　　-14.4　　5070　
34. <2721> ＪＨＤ　　　　東証Ｓ　　-14.3 　　174　
35. <8105> 堀田丸正　　　東証Ｓ　　-14.2 　　633　
36. <2667> イメージワン　東証Ｓ　　-13.6 　　235　 ドローン関連
37. <3853> アステリア　　東証Ｐ　　-13.5　　1450　 仮想通貨関連
38. <5290> ベルテクス　　東証Ｓ　　-13.3　　1495　 下水道関連
39. <1433> ベステラ　　　東証Ｐ　　-13.0　　1080　 利益率改善遅れ今期下方修正
40. <6993> 大黒屋　　　　東証Ｓ　　-13.0　　　40　 防衛関連
41. <1844> 大盛工業　　　東証Ｓ　　-13.0　　1135　 ２６年７月期は増収減益へ
42. <7615> 京都友禅ＨＤ　東証Ｓ　　-12.9 　　202　
43. <4395> アクリート　　東証Ｇ　　-12.9　　1040　 サイバーセキュリティ関連
44. <5268> 旭コン　　　　東証Ｓ　　-12.6 　　975　 下水道関連
45. <5612> 鋳鉄管　　　　東証Ｓ　　-12.5　　2071　 下水道関連
46. <254A> ＡＩＦＣＧ　　東証Ｓ　　-12.3　　1095　 人工知能関連
47. <5287> イトヨーギョ　東証Ｓ　　-12.2　　1162　 下水道関連
48. <2586> フルッタ　　　東証Ｇ　　-12.0 　　227　
49. <149A> シンカ　　　　東証Ｇ　　-12.0 　　843　
50. <4441> トビラシステ　東証Ｓ　　-11.9　　1124　 ５～７月期は営業利益微増にとどまる

株探ニュース