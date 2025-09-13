週間ランキング【値下がり率】 (9月12日)
●今週の株価下落率ランキング【ベスト50】
※9月12日終値の9月5日終値に対する下落率
（株式分割などを考慮した修正株価で算出）
―― 対象銘柄数：4,313銘柄 ――
（今週の新規上場銘柄、地方銘柄は除く）
銘柄名 市場 下落率(％) 株価 個別ニュース／決算速報／テーマ
１. <4596> 窪田製薬ＨＤ 東証Ｇ -35.9 75 人工知能関連
２. <5241> 日本オーエー 名証Ｎ -35.1 1370
３. <8995> 誠建設 東証Ｓ -34.8 1044
４. <350A> ＤＧ 東証Ｇ -34.1 7120 ２６年７月期営業減益へ
５. <9241> ＦＬネット 東証Ｇ -29.3 2809 人工知能関連
６. <8783> ａｂｃ 東証Ｓ -29.0 399 ２６年８月期第１四半期に投資有価証券売却益を計上へ
７. <2673> 夢みつけ隊 東証Ｓ -28.4 219
８. <3905> データセク 東証Ｇ -27.8 1868 新株予約権発行で希薄化を警戒
９. <7138> ＴＯＲＩＣＯ 東証Ｇ -25.8 256 仮想通貨関連
10. <1757> 創建エース 東証Ｓ -25.0 3
11. <2134> 北浜ＣＰ 東証Ｓ -24.2 50
12. <3909> ショーケース 東証Ｓ -23.7 329 サイバーセキュリティ関連
13. <4833> Ｄｅｆコン 東証Ｇ -23.1 233 信用取引規制を嫌気
14. <3930> はてな 東証Ｇ -22.5 1067 ２６年７月期の営業利益６０％減を計画
15. <6696> トラースＯＰ 東証Ｇ -21.7 411 ７月中間期の営業損益は３００万円の赤字
16. <4073> ジィ・シィ 東証Ｇ -21.6 617
17. <2334> イオレ 東証Ｇ -21.5 5900 新株予約権計2万個発行で希薄化懸念、157億円調達でビットコイン購入
18. <215A> タイミー 東証Ｇ -21.5 1708 通期売上高予想のレンジ引き下げを嫌気
19. <2467> バルクＨＤ 名証Ｎ -21.4 202 サイバーセキュリティ関連
20. <3747> インタートレ 東証Ｓ -21.2 734 仮想通貨関連
21. <2345> クシム 東証Ｓ -18.9 253 仮想通貨関連
22. <7095> マクビープラ 東証Ｐ -18.2 2018 ５～７月期営業利益４１％減
23. <2656> ベクターＨＤ 東証Ｓ -18.1 131
24. <2330> フォーサイド 東証Ｓ -18.0 218 仮想通貨関連
25. <190A> コーディア 東証Ｇ -17.9 147
26. <5572> リッジアイ 東証Ｇ -17.3 2770 今期経常は9％減益へ
27. <4056> ニューラルＧ 東証Ｇ -16.7 663 人工知能関連
28. <3350> メタプラ 東証Ｓ -16.6 591 仮想通貨関連
29. <3810> サイステップ 東証Ｓ -15.1 292 仮想通貨関連
30. <3070> ジェリビンズ 東証Ｇ -15.1 118
31. <4316> ビーマップ 東証Ｇ -15.1 1202 ドローン関連
32. <5028> セカンドＸ 東証Ｇ -14.6 516 人工知能関連
33. <7318> セレンＨＤ 東証Ｇ -14.4 5070
34. <2721> ＪＨＤ 東証Ｓ -14.3 174
35. <8105> 堀田丸正 東証Ｓ -14.2 633
36. <2667> イメージワン 東証Ｓ -13.6 235 ドローン関連
37. <3853> アステリア 東証Ｐ -13.5 1450 仮想通貨関連
38. <5290> ベルテクス 東証Ｓ -13.3 1495 下水道関連
39. <1433> ベステラ 東証Ｐ -13.0 1080 利益率改善遅れ今期下方修正
40. <6993> 大黒屋 東証Ｓ -13.0 40 防衛関連
41. <1844> 大盛工業 東証Ｓ -13.0 1135 ２６年７月期は増収減益へ
42. <7615> 京都友禅ＨＤ 東証Ｓ -12.9 202
43. <4395> アクリート 東証Ｇ -12.9 1040 サイバーセキュリティ関連
44. <5268> 旭コン 東証Ｓ -12.6 975 下水道関連
45. <5612> 鋳鉄管 東証Ｓ -12.5 2071 下水道関連
46. <254A> ＡＩＦＣＧ 東証Ｓ -12.3 1095 人工知能関連
47. <5287> イトヨーギョ 東証Ｓ -12.2 1162 下水道関連
48. <2586> フルッタ 東証Ｇ -12.0 227
49. <149A> シンカ 東証Ｇ -12.0 843
50. <4441> トビラシステ 東証Ｓ -11.9 1124 ５～７月期は営業利益微増にとどまる
株探ニュース