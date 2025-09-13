週間ランキング【値上がり率】 (9月12日)
●今週の株価上昇率ランキング【ベスト50】
※9月12日終値の9月5日終値に対する上昇率
（株式分割などを考慮した修正株価で算出）
―― 対象銘柄数：4,313銘柄 ――
（今週の新規上場銘柄、地方銘柄は除く）
銘柄名 市場 上昇率(％) 株価 個別ニュース／決算速報／テーマ
１. <7746> 岡本硝子 東証Ｓ 106 392 全固体電池関連
２. <6335> 東京機 東証Ｓ 70.8 690 防衛省向け装置の受注契約成立を材料視
３. <9326> 関通 東証Ｇ 48.4 549 株主優待制度導入も発表
４. <9082> 大和自 東証Ｓ 46.6 1444
５. <285A> キオクシア 東証Ｐ 44.9 4440 外資系証券が目標株価３９００円に増額修正
６. <4917> マンダム 東証Ｐ 39.7 2053 ＭＢＯ発表でＴＯＢ価格にサヤ寄せ
７. <5032> エニーカラー 東証Ｐ 33.2 6260 今期上方修正を好感
８. <7777> ３ＤＭ 東証Ｇ 32.4 290 ５～７月期経常損益大幅黒字化で通期計画超過
９. <6525> コクサイエレ 東証Ｐ 28.6 3415 半導体製造装置関連
10. <7640> トップカルチ 東証Ｓ 26.1 203 １１～７月期は営業損益の赤字幅縮小
11. <3665> エニグモ 東証Ｐ 24.6 380 ２６年１月期最終利益予想の上方修正と２０円増配を好感
12. <8013> ナイガイ 東証Ｓ 24.1 345 疲労回復ウェア販売開始を材料視
13. <3323> レカム 東証Ｓ 24.0 124 ＡＩエージェント事業を本格展開へ
14. <7131> のむら産業 東証Ｓ 23.5 3280 ２５年１０月期業績予想及び配当予想を上方修正
15. <6228> ＪＥＴ 東証Ｓ 22.3 1027 半導体テーマのＮＨＫスペシャルで取り上げられる
16. <6857> アドテスト 東証Ｐ 21.9 13950 半導体セクター上昇の牽引役として再び名乗り上げる
17. <3856> Ａバランス 東証Ｓ 21.9 1248
18. <3185> 夢展望 東証Ｇ 21.3 199
19. <5017> 富士石油 東証Ｐ 20.4 413 出光興産が１株４８０円でＴＯＢ
20. <6387> サムコ 東証Ｐ 20.2 3380 ２６年７月期連続最高益へ
21. <2983> アールプラン 東証Ｇ 20.1 2672 今期経常を18％上方修正・最高益予想を上乗せ、配当も10円増額
22. <5721> Ｓサイエンス 東証Ｓ 19.9 289 仮想通貨関連
23. <8127> ヤマトインタ 東証Ｓ 19.5 571 海外の投資運用会社が大量保有
24. <6574> コンヴァノ 東証Ｇ 19.1 224 新たに２００億円のビットコイン購入を発表
25. <2923> サトウ食品 東証Ｓ 17.7 9120 ５～７月期好決算を評価
26. <3671> ソフトＭＡＸ 東証Ｇ 17.6 374 人工知能関連
27. <6871> 日本マイクロ 東証Ｐ 17.5 5270 半導体製造装置関連
28. <6754> アンリツ 東証Ｐ 17.5 1994.5 データセンター案件で注目度上昇し踏み上げ相場の様相に
29. <5075> アップコン 名証Ｎ 17.5 3700
30. <7923> トーイン 東証Ｓ 17.4 937
31. <9984> ＳＢＧ 東証Ｐ 17.3 18230 米半導体株高とアーム株急騰が追い風に
32. <4265> ＩＧＳ 東証Ｇ 17.1 453 人工知能関連
33. <4062> イビデン 東証Ｐ 16.3 8387 ＡＩデータセンター関連で追い風吹き１年８カ月ぶり高値
34. <3656> ＫＬａｂ 東証Ｐ 16.0 203 ＡＩクラウド事業に参入
35. <4376> くふうカンパ 東証Ｇ 15.8 191 株主優待導入、グループサービス無料利用券など贈呈
36. <7220> 武蔵精密 東証Ｐ 15.7 3675 米オラクルの時間外取引急伸が刺激
37. <3845> アイフリーク 東証Ｓ 15.6 259
38. <3491> ＧＡテクノ 東証Ｇ 15.5 2525 １１～７月期最終利益３．２倍化で今期は初の配当実施へ
39. <7084> スマイルＨＤ 東証Ｇ 15.3 2731
40. <3046> ＪＩＮＳＨＤ 東証Ｐ 15.3 10190 ８月既存店売上高が３１カ月連続前年上回る
41. <5889> ＪＥＨ 東証Ｓ 15.1 2388 ７月中間期最終利益４％増で過去最高に
42. <9271> 和心 東証Ｇ 14.8 878
43. <7250> 太平洋工 東証Ｐ 14.7 2650
44. <2033> コスピブル 東証EN 14.6 18895
45. <4059> まぐまぐ 東証Ｓ 14.4 699 クロスメディア展開プロジェクトを開始
46. <6855> 電子材料 東証Ｓ 14.3 3240 ＡＩデータセンター特需を追い風に業績増額修正の思惑
47. <9556> イントループ 東証Ｇ 14.3 4165 ２６年７月期の営業利益は４２％増を見込む
48. <6613> ＱＤレーザ 東証Ｇ 13.5 379 半導体関連
49. <4966> 上村工 東証Ｓ 13.3 11250
50. <4004> レゾナック 東証Ｐ 13.2 4465 データセンター関連
