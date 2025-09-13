　●今週の株価上昇率ランキング【ベスト50】

　　※9月12日終値の9月5日終値に対する上昇率
　　　（株式分割などを考慮した修正株価で算出）
　　　　―― 対象銘柄数：4,313銘柄 ――
　　　（今週の新規上場銘柄、地方銘柄は除く）

　　　　　 銘柄名　　　　市場　 上昇率(％)　株価　 個別ニュース／決算速報／テーマ
１. <7746> 岡本硝子　　　東証Ｓ　　　106 　　392　 全固体電池関連
２. <6335> 東京機　　　　東証Ｓ 　　70.8 　　690　 防衛省向け装置の受注契約成立を材料視
３. <9326> 関通　　　　　東証Ｇ 　　48.4 　　549　 株主優待制度導入も発表
４. <9082> 大和自　　　　東証Ｓ 　　46.6　　1444　
５. <285A> キオクシア　　東証Ｐ 　　44.9　　4440　 外資系証券が目標株価３９００円に増額修正
６. <4917> マンダム　　　東証Ｐ 　　39.7　　2053　 ＭＢＯ発表でＴＯＢ価格にサヤ寄せ
７. <5032> エニーカラー　東証Ｐ 　　33.2　　6260　 今期上方修正を好感
８. <7777> ３ＤＭ　　　　東証Ｇ 　　32.4 　　290　 ５～７月期経常損益大幅黒字化で通期計画超過
９. <6525> コクサイエレ　東証Ｐ 　　28.6　　3415　 半導体製造装置関連
10. <7640> トップカルチ　東証Ｓ 　　26.1 　　203　 １１～７月期は営業損益の赤字幅縮小
11. <3665> エニグモ　　　東証Ｐ 　　24.6 　　380　 ２６年１月期最終利益予想の上方修正と２０円増配を好感
12. <8013> ナイガイ　　　東証Ｓ 　　24.1 　　345　 疲労回復ウェア販売開始を材料視
13. <3323> レカム　　　　東証Ｓ 　　24.0 　　124　 ＡＩエージェント事業を本格展開へ
14. <7131> のむら産業　　東証Ｓ 　　23.5　　3280　 ２５年１０月期業績予想及び配当予想を上方修正
15. <6228> ＪＥＴ　　　　東証Ｓ 　　22.3　　1027　 半導体テーマのＮＨＫスペシャルで取り上げられる
16. <6857> アドテスト　　東証Ｐ 　　21.9 　13950　 半導体セクター上昇の牽引役として再び名乗り上げる
17. <3856> Ａバランス　　東証Ｓ 　　21.9　　1248　
18. <3185> 夢展望　　　　東証Ｇ 　　21.3 　　199　
19. <5017> 富士石油　　　東証Ｐ 　　20.4 　　413　 出光興産が１株４８０円でＴＯＢ
20. <6387> サムコ　　　　東証Ｐ 　　20.2　　3380　 ２６年７月期連続最高益へ
21. <2983> アールプラン　東証Ｇ 　　20.1　　2672　 今期経常を18％上方修正・最高益予想を上乗せ、配当も10円増額
22. <5721> Ｓサイエンス　東証Ｓ 　　19.9 　　289　 仮想通貨関連
23. <8127> ヤマトインタ　東証Ｓ 　　19.5 　　571　 海外の投資運用会社が大量保有
24. <6574> コンヴァノ　　東証Ｇ 　　19.1 　　224　 新たに２００億円のビットコイン購入を発表
25. <2923> サトウ食品　　東証Ｓ 　　17.7　　9120　 ５～７月期好決算を評価
26. <3671> ソフトＭＡＸ　東証Ｇ 　　17.6 　　374　 人工知能関連
27. <6871> 日本マイクロ　東証Ｐ 　　17.5　　5270　 半導体製造装置関連
28. <6754> アンリツ　　　東証Ｐ 　　17.5　1994.5　 データセンター案件で注目度上昇し踏み上げ相場の様相に
29. <5075> アップコン　　名証Ｎ 　　17.5　　3700　
30. <7923> トーイン　　　東証Ｓ 　　17.4 　　937　
31. <9984> ＳＢＧ　　　　東証Ｐ 　　17.3 　18230　 米半導体株高とアーム株急騰が追い風に
32. <4265> ＩＧＳ　　　　東証Ｇ 　　17.1 　　453　 人工知能関連
33. <4062> イビデン　　　東証Ｐ 　　16.3　　8387　 ＡＩデータセンター関連で追い風吹き１年８カ月ぶり高値
34. <3656> ＫＬａｂ　　　東証Ｐ 　　16.0 　　203　 ＡＩクラウド事業に参入
35. <4376> くふうカンパ　東証Ｇ 　　15.8 　　191　 株主優待導入、グループサービス無料利用券など贈呈
36. <7220> 武蔵精密　　　東証Ｐ 　　15.7　　3675　 米オラクルの時間外取引急伸が刺激
37. <3845> アイフリーク　東証Ｓ 　　15.6 　　259　
38. <3491> ＧＡテクノ　　東証Ｇ 　　15.5　　2525　 １１～７月期最終利益３．２倍化で今期は初の配当実施へ
39. <7084> スマイルＨＤ　東証Ｇ 　　15.3　　2731　
40. <3046> ＪＩＮＳＨＤ　東証Ｐ 　　15.3 　10190　 ８月既存店売上高が３１カ月連続前年上回る
41. <5889> ＪＥＨ　　　　東証Ｓ 　　15.1　　2388　 ７月中間期最終利益４％増で過去最高に
42. <9271> 和心　　　　　東証Ｇ 　　14.8 　　878　
43. <7250> 太平洋工　　　東証Ｐ 　　14.7　　2650　
44. <2033> コスピブル　　東証EN 　　14.6 　18895　
45. <4059> まぐまぐ　　　東証Ｓ 　　14.4 　　699　 クロスメディア展開プロジェクトを開始
46. <6855> 電子材料　　　東証Ｓ 　　14.3　　3240　 ＡＩデータセンター特需を追い風に業績増額修正の思惑
47. <9556> イントループ　東証Ｇ 　　14.3　　4165　 ２６年７月期の営業利益は４２％増を見込む
48. <6613> ＱＤレーザ　　東証Ｇ 　　13.5 　　379　 半導体関連
49. <4966> 上村工　　　　東証Ｓ 　　13.3 　11250　
50. <4004> レゾナック　　東証Ｐ 　　13.2　　4465　 データセンター関連

株探ニュース