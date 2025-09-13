国産の青りんご市場はりんご全体の1割に留まるものの、糖度や香りの豊かさなど、知られざる多様な魅力を備えており、品種全体に占める割合が増加傾向にある。今回、りんごの消費拡大を図るという共通の志を持つ青森県と長野県の架け橋として、Mrs. GREEN APPLEがグリーンアップル大使”に任命された。

りんご市場活性化のために、ライバル産地の両県がタッグを組むのは史上初のこと。レコード大賞2連覇、全楽曲の国内累計ストリーミング数が史上初めて100億回を超えるなど、日本音楽界のトップランナーであるMrs. GREEN APPLEが、フィールドの異なる農業界を後押しするかたちだ。

今回の取り組みでは9月13日より、Mrs. GREEN APPLE特別デザインの青りんごボックスを順次展開するほか、Mrs. GREEN APPLEのメンバーがりんご農家に扮した姿のレトロなデザインのポスターも各所で掲出予定とのことだ。

任命式では、Mrs. GREEN APPLEメンバー3人と青森県の宮下宗一郎知事、長野県の阿部守一知事がステージに登場。両県のこだわりが詰まった特製任命状が授与された。

宮下知事は「素敵な音楽のように青りんごの魅力を全国に鳴り響かせてほしい」と期待を寄せ、阿部知事は「長野県に青りんごのような爽やかな笑顔を届けてほしい」とコメント。これを受けてMrs. GREEN APPLEの3人も、青りんごの魅力を盛り上げる意欲をたっぷりアピールした。

「デビュー10周年という節目で、自分たちが大切にし続けてきたバンド名でもある“GREEN APPLE”に携われるのは、非常に光栄で感慨深い。Mrs. GREEN APPLE と青りんごの魅力が広がるよう、これからも精進していきたいと思います」

──大森元貴

「このような形で青りんごに関わる日が来るとは（驚）。今日からグリーンアップル大使として頑張ります！」

──若井滉斗

「大変光栄で身が引き締まる思いです。大使として、自分ももっと青りんごについて知っていきたい」

──藤澤涼架

そして、青りんごにまつわるクイズが3問出題され、スクリーンに映し出された問題にMrs. GREEN APPLEが楽しみながらチャレンジ。「次のうち、青りんごはどれでしょう？」という最初の問題では、りんごの生産量上位である長野県出身の藤澤だけが正解するという貫禄を見せ、大森と若井さんは「えー！」「さすがだ！」と笑顔で歓声を上げた。

続く二問目は、大森と藤澤が正解し、二人でハイタッチ。勝敗を分ける三問目では、大森と若井が正解するなど、最終的には大森と藤澤が二問正解で同率一位となった。この結果に若井は「悔しいですね。出直してきます！」とコメント、会場の笑いを誘った。

クイズ終了後は、若井と藤澤が青森県産の青りんご“きおう”と長野県産の“ブラムリーのジャム”を試食。藤澤は青森県産の“きおう”に対して「みずみずしくておいしい！」と驚きの声を上げ、若井は長野県産の“ブラムリーのジャム”の甘さの後にさっぱりさを感じられる味に、「奥が深い」と美味しさの理由を語った。

青森県と長野県それぞれで2種類ずつ、計4種類の特別デザインボックスが用意されているほか、Mrs. GREEN APPLEの10周年ロゴシールが貼られた青りんごが店頭に並ぶ。

また、Mrs. GREEN APPLEメンバーがりんご農家に扮した姿のレトロなデザインのポスターも各所で掲出される予定だ。

販売期間：2025年9月13日(土)より順次展開

販売場所：公式HP・公式SNSにて順次ご案内

・青森県公式HP：https://www.umai-aomori.jp/

・青森県公式X：https://x.com/AomoriPref

・長野県公式HP：https://www.pref.nagano.lg.jp/

・長野県アンテナショップ「銀座NAGANO」：https://www.ginza-nagano.jp/

・長野県公式X：https://x.com/NaganoPref

・長野県アンテナショップ「銀座NAGANO」公式X：https://x.com/ginza_nagano ▲Mrs. GREEN APPLE特別デザインの青りんごボックス ▲青森県3 個入り箱 / 段ボール ▲長野県3 個入り箱 / 段ボール

■長野県アンテナショップ「銀座NAGANO」にて抽選販売実施

販売内容：長野県3個入り箱

応募期間：2025年9月13日(土) 0時〜16日(火)23時59分

当選発表：2025年9月17日(水)17時以降

引き換え：2025年9月20日(土)〜22日(月)、24日(水)〜25日(木)

当選者数：750名

予約サイト：https://w.pia.jp/t/mrsgreenapple-nagano/

