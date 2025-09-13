◆プロレスリング・ノア「Ｎ―１ＶＩＣＴＯＲＹ ２０２５」（１１日、岡山・岡山コンベンションセンター １階イベントホール）観衆４２０

プロレスリング・ノアは１１日、岡山・岡山コンベンションセンター １階イベントホールで秋の最強戦士決定戦「Ｎ―１ ＶＩＣＴＯＲＹ ２０２５」を開催した。

今年で７回目を迎える「Ｎ―１」は、全１６選手が参戦。８選手ずつがＡ、Ｂ両ブロックに分かれ、９・８後楽園の開幕戦から９・２１栃木・ライトキューブ宇都宮大会まで公式戦を行い、９・２３後楽園ホール大会で両ブロック１位選手による優勝決定戦を行う。

◆Ｎ―１参戦選手

【Ａブロック】

ＫＥＮＴＡ

清宮海斗

征矢学

佐々木憂流迦

藤田和之

遠藤哲哉

マサ北宮

ダガ

【Ｂブロック】

ガレノ

丸藤正道

拳王

稲葉大樹

ジャック・モリス

晴斗希

リッキー・ナイトＪｒ．

※ＯＺＡＷＡは、開幕戦で負傷しすべての公式戦を欠場

６年８か月ぶりとなる岡山大会のメインイベントで開幕戦でＯＺＡＷＡをリングアウトで破った丸藤正道が拳王と対決。白熱の攻防は、拳王のＰ．Ｆ．Ｓを切り返して丸藤がエビ固めで丸め込み勝利した。

開幕２連勝に丸藤はバックステージで「勝っちゃったよ。勝っちゃったよ、なあ。おい、リング上でも言った通りだ。俺はもうギリギリだよ。認めるよ、それは認める。だけど、俺はここ（頭を指差して）も使うんだ。おい、拳王くん。これからも気をつけろ。君はフットスタンプをしたあとに後ろに倒れる癖がある。全部頭に入ってるぞ。またな」と胸を張った。

一方、開幕２連敗と最悪のスタートとなった拳王は「おい、おい、おい！ お前、返したよな？ 返しただろ！？ フットスタンプ終わって、１、２…２でちゃんと返しただろ！」とレフェリーに八つ当たりしていた。

◆９・１１岡山大会全成績

▼第８試合「Ｎ―１ ＶＩＣＴＯＲＹ ２０２５」Ｂブロック公式戦

○丸藤正道（２勝＝勝ち点４）（１４分３５秒 エビ固め）拳王（１勝２敗＝勝ち点２）●

▼第７試合「同」Ａブロック公式戦

○征矢学（１勝１敗＝勝ち点２）（１２分０６秒 情熱ＤＤＴ→エビ固め）ＫＥＮＴＡ（２敗＝勝ち点０）●

▼第６試合 同

○マサ北宮（２勝＝勝ち点４）（１１分３３秒 ストラングルホールドγ）清宮海斗（１勝１敗＝勝ち点２）●

▼第５試合 同

○遠藤哲哉（１勝１敗＝勝ち点２）（１０分３０秒 変型シューティングスタープレス→片エビ固め）佐々木憂流迦（２敗＝勝ち点０）●

▼第４試合 同

○藤田和之（２勝＝勝ち点４）（３分５２秒 ビーストボム→エビ固め）ダガ（１勝１敗＝勝ち点２）●

▼第３試合 「同」Ｂブロック公式戦

○ジャック・モリス（３勝＝勝ち点６）（１０分２３秒 タイガードライバー→エビ固め）リッキー・ナイトＪｒ．（２勝１敗＝勝ち点４）●

▼タッグマッチ

○稲葉大樹、小田嶋大樹（０分２２秒 スピアー→体固め）ＡＭＡＫＵＳＡ、ブラックめんそーれ●

▼再試合

○稲葉大樹、小田嶋大樹（３分４３秒 極反り卍固め）ＡＭＡＫＵＳＡ、ブラックめんそーれ●

▼６人タッグマッチ

ドラゴン・ベイン、アルファ・ウルフ、○宮脇純太（８分４２秒 サンシャインスクールボーイ）アレハンドロ、カイ・フジムラ●、小峠篤司