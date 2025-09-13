拳王（右）を破り連勝スタートを決めた丸藤正道（写真提供・プロレスリング・ノア）

写真拡大

◆プロレスリング・ノア「Ｎ―１ＶＩＣＴＯＲＹ　２０２５」（１１日、岡山・岡山コンベンションセンター　１階イベントホール）観衆４２０

　プロレスリング・ノアは１１日、岡山・岡山コンベンションセンター　１階イベントホールで秋の最強戦士決定戦「Ｎ―１　ＶＩＣＴＯＲＹ　２０２５」を開催した。

　今年で７回目を迎える「Ｎ―１」は、全１６選手が参戦。８選手ずつがＡ、Ｂ両ブロックに分かれ、９・８後楽園の開幕戦から９・２１栃木・ライトキューブ宇都宮大会まで公式戦を行い、９・２３後楽園ホール大会で両ブロック１位選手による優勝決定戦を行う。

　◆Ｎ―１参戦選手

　【Ａブロック】

ＫＥＮＴＡ

清宮海斗

征矢学

佐々木憂流迦

藤田和之

遠藤哲哉

マサ北宮

ダガ

　【Ｂブロック】

ガレノ

丸藤正道

拳王

稲葉大樹

ジャック・モリス

晴斗希

リッキー・ナイトＪｒ．

※ＯＺＡＷＡは、開幕戦で負傷しすべての公式戦を欠場

　６年８か月ぶりとなる岡山大会のメインイベントで開幕戦でＯＺＡＷＡをリングアウトで破った丸藤正道が拳王と対決。白熱の攻防は、拳王のＰ．Ｆ．Ｓを切り返して丸藤がエビ固めで丸め込み勝利した。

　開幕２連勝に丸藤はバックステージで「勝っちゃったよ。勝っちゃったよ、なあ。おい、リング上でも言った通りだ。俺はもうギリギリだよ。認めるよ、それは認める。だけど、俺はここ（頭を指差して）も使うんだ。おい、拳王くん。これからも気をつけろ。君はフットスタンプをしたあとに後ろに倒れる癖がある。全部頭に入ってるぞ。またな」と胸を張った。

　一方、開幕２連敗と最悪のスタートとなった拳王は「おい、おい、おい！　お前、返したよな？　返しただろ！？　フットスタンプ終わって、１、２…２でちゃんと返しただろ！」とレフェリーに八つ当たりしていた。

　◆９・１１岡山大会全成績

　▼第８試合「Ｎ―１　ＶＩＣＴＯＲＹ　２０２５」Ｂブロック公式戦

○丸藤正道（２勝＝勝ち点４）（１４分３５秒　エビ固め）拳王（１勝２敗＝勝ち点２）●

　▼第７試合「同」Ａブロック公式戦

○征矢学（１勝１敗＝勝ち点２）（１２分０６秒　情熱ＤＤＴ→エビ固め）ＫＥＮＴＡ（２敗＝勝ち点０）●

　▼第６試合　同

○マサ北宮（２勝＝勝ち点４）（１１分３３秒　ストラングルホールドγ）清宮海斗（１勝１敗＝勝ち点２）●

　▼第５試合　同

○遠藤哲哉（１勝１敗＝勝ち点２）（１０分３０秒　変型シューティングスタープレス→片エビ固め）佐々木憂流迦（２敗＝勝ち点０）●

　▼第４試合　同

○藤田和之（２勝＝勝ち点４）（３分５２秒　ビーストボム→エビ固め）ダガ（１勝１敗＝勝ち点２）●

　▼第３試合　「同」Ｂブロック公式戦

○ジャック・モリス（３勝＝勝ち点６）（１０分２３秒　タイガードライバー→エビ固め）リッキー・ナイトＪｒ．（２勝１敗＝勝ち点４）●

　▼タッグマッチ

○稲葉大樹、小田嶋大樹（０分２２秒　スピアー→体固め）ＡＭＡＫＵＳＡ、ブラックめんそーれ●

　▼再試合

○稲葉大樹、小田嶋大樹（３分４３秒　極反り卍固め）ＡＭＡＫＵＳＡ、ブラックめんそーれ●

　▼６人タッグマッチ

ドラゴン・ベイン、アルファ・ウルフ、○宮脇純太（８分４２秒　サンシャインスクールボーイ）アレハンドロ、カイ・フジムラ●、小峠篤司