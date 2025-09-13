丸藤正道、拳王を破り「Ｎ―１」連勝スタート「勝っちゃったよ。勝っちゃったよ」…連敗発進の拳王はレフェリーに八つ当たり…９・１１岡山大会全成績
◆プロレスリング・ノア「Ｎ―１ＶＩＣＴＯＲＹ ２０２５」（１１日、岡山・岡山コンベンションセンター １階イベントホール）観衆４２０
プロレスリング・ノアは１１日、岡山・岡山コンベンションセンター １階イベントホールで秋の最強戦士決定戦「Ｎ―１ ＶＩＣＴＯＲＹ ２０２５」を開催した。
今年で７回目を迎える「Ｎ―１」は、全１６選手が参戦。８選手ずつがＡ、Ｂ両ブロックに分かれ、９・８後楽園の開幕戦から９・２１栃木・ライトキューブ宇都宮大会まで公式戦を行い、９・２３後楽園ホール大会で両ブロック１位選手による優勝決定戦を行う。
◆Ｎ―１参戦選手
【Ａブロック】
ＫＥＮＴＡ
清宮海斗
征矢学
佐々木憂流迦
藤田和之
遠藤哲哉
マサ北宮
ダガ
【Ｂブロック】
ガレノ
丸藤正道
拳王
稲葉大樹
ジャック・モリス
晴斗希
リッキー・ナイトＪｒ．
※ＯＺＡＷＡは、開幕戦で負傷しすべての公式戦を欠場
６年８か月ぶりとなる岡山大会のメインイベントで開幕戦でＯＺＡＷＡをリングアウトで破った丸藤正道が拳王と対決。白熱の攻防は、拳王のＰ．Ｆ．Ｓを切り返して丸藤がエビ固めで丸め込み勝利した。
開幕２連勝に丸藤はバックステージで「勝っちゃったよ。勝っちゃったよ、なあ。おい、リング上でも言った通りだ。俺はもうギリギリだよ。認めるよ、それは認める。だけど、俺はここ（頭を指差して）も使うんだ。おい、拳王くん。これからも気をつけろ。君はフットスタンプをしたあとに後ろに倒れる癖がある。全部頭に入ってるぞ。またな」と胸を張った。
一方、開幕２連敗と最悪のスタートとなった拳王は「おい、おい、おい！ お前、返したよな？ 返しただろ！？ フットスタンプ終わって、１、２…２でちゃんと返しただろ！」とレフェリーに八つ当たりしていた。
◆９・１１岡山大会全成績
▼第８試合「Ｎ―１ ＶＩＣＴＯＲＹ ２０２５」Ｂブロック公式戦
○丸藤正道（２勝＝勝ち点４）（１４分３５秒 エビ固め）拳王（１勝２敗＝勝ち点２）●
▼第７試合「同」Ａブロック公式戦
○征矢学（１勝１敗＝勝ち点２）（１２分０６秒 情熱ＤＤＴ→エビ固め）ＫＥＮＴＡ（２敗＝勝ち点０）●
▼第６試合 同
○マサ北宮（２勝＝勝ち点４）（１１分３３秒 ストラングルホールドγ）清宮海斗（１勝１敗＝勝ち点２）●
▼第５試合 同
○遠藤哲哉（１勝１敗＝勝ち点２）（１０分３０秒 変型シューティングスタープレス→片エビ固め）佐々木憂流迦（２敗＝勝ち点０）●
▼第４試合 同
○藤田和之（２勝＝勝ち点４）（３分５２秒 ビーストボム→エビ固め）ダガ（１勝１敗＝勝ち点２）●
▼第３試合 「同」Ｂブロック公式戦
○ジャック・モリス（３勝＝勝ち点６）（１０分２３秒 タイガードライバー→エビ固め）リッキー・ナイトＪｒ．（２勝１敗＝勝ち点４）●
▼タッグマッチ
○稲葉大樹、小田嶋大樹（０分２２秒 スピアー→体固め）ＡＭＡＫＵＳＡ、ブラックめんそーれ●
▼再試合
○稲葉大樹、小田嶋大樹（３分４３秒 極反り卍固め）ＡＭＡＫＵＳＡ、ブラックめんそーれ●
▼６人タッグマッチ
ドラゴン・ベイン、アルファ・ウルフ、○宮脇純太（８分４２秒 サンシャインスクールボーイ）アレハンドロ、カイ・フジムラ●、小峠篤司