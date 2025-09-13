１１日の初代タイガーマスク「ストロングスタイルプロレス後楽園ホール大会の試合中に右肩を脱臼した船木誠勝（５６）が、腱板損傷と診断されていたことが分かった。

メインイベントのレジェンド選手権で王者の船木は、黒潮ＴＯＫＹＯジャパンの挑戦を受けたが、場外へ転落し黒潮のノータッチトペコンヒーローを受け、仰向けになったまま動けなくなった。３分５８秒、レフェリーストップで王座陥落。「アクシデントで脱臼しちゃいまして肩が外れています」と都内の病院へ救急車で搬送された。船木は１２日に帰阪し、大阪市内の病院でＭＲＩ検査を受けた。関係者によると「右肩棘上筋腱、棘下筋、肩甲下筋損傷」などと診断されたという。これらは腱板と呼ばれる部位で、右肩の脱臼は整復されたが筋肉、腱の損傷は避けられなかったようだ。全治は明かされていないが、一般的には２、３か月の重傷だ。

船木にとって今年は１９８５年３月３日に１５歳でデビュー（北茨城市民体育館での後藤達俊戦）してから４０周年。２１日には、大阪・梅田ステラホールで「蘇ったサムライ船木誠勝デビュー４０周年記念大会」（闘宝伝承実行委員会）が予定されている。

９月２１日は１９９３年にパンクラスを旗揚げした記念日（千葉・東京ベイＮＫホール）、チケットは完売しており、待ったなしの状態。師匠の藤原喜明、義足の谷津嘉章らが出場し、前田日明、ザ・グレート・カブキ、獣神サンダーライガー、山崎一夫の各氏らが登場するレジェンド・オールスターの記念大会。船木は複数の試合に出場する予定となっているが、およそ１週間前にサムライが大ピンチに立たされた。