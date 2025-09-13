ジャイアンツ戦に先発

米大リーグ・ドジャースは12日（日本時間13日）、敵地でジャイアンツと対戦する。ナ・リーグ西地区同士の一戦に山本由伸投手が先発するが、その約4時間前に入ってきた情報に、日本ファンからも心配の声が上がっている。

前回登板では勝ち星こそつかなかったものの、オリオールズを相手に9回2死までノーヒット投球を披露した山本。6回2/3を投げれば、規定投球回に到達する。

地区優勝を目指すチームも負けられない戦いが続くが、この試合のおよそ4時間前にスタメンが発表された。そこには正捕手ウィル・スミスの名前がなかった。3日（同4日）のパイレーツ戦でファウルボールが右手に直撃しており、10日（同11日）のロッキーズ戦では当初先発出場が予定されていたものの、右手の骨挫傷による痛みで試合直前にスタメンから外れた。

ベン・ロートベット捕手が山本とバッテリーを組む。スミスは打率.296、17本塁打、OPS.901と打撃でも投手を援護してきた存在だけに、X上の日本ファンからは「スミスまだダメな感じかな…」「スミスダメなんか、、」「スミスはまだアカンのかな？」「やっぱりスミちゃんおらん」などと心配の声が上がった。

ただ、ロートベットは前回も山本の快投を引き出している。それだけに「ロートベットくんよろしく」「頼みます」「今日も由伸が由伸できますように」などと期待の声も集まっていた。



（THE ANSWER編集部）