自民党総裁選に向けて「ポスト石破」候補が野党との接点を持とうと意識しながら動いている。

衆参両院で少数与党となる中で、政権運営には野党との連携が不可欠なためだ。総裁選では、各野党とどう関係を構築していくかも判断基準の一つとなる。（福田麻衣、樋口貴仁）

自民の茂木敏充・前幹事長は１２日、地元での日程をわざわざ取りやめ、国会内で日本維新の会の藤田文武共同代表とのユーチューブ動画の撮影に臨んだ。先陣を切って総裁選への出馬を表明した茂木氏が、藤田氏からの打診に応じた。

藤田氏は今後、ほかの立候補者にも撮影を呼びかける予定で、この日の記者会見では「自公政権が過半数を持っている時代と違う責任が課せられている自覚は持つべきだ」と、ポスト石破候補の資質を見定める考えを強調した。

茂木氏が出馬表明した際、維新と国民民主党を連立拡大の相手候補として挙げたように、自民内では両党との「パイプ」の有無などにも関心が集まっている。野党との距離の取り方は、次期総裁に求められる条件の一つにもなりそうだ。

維新とは、林官房長官が９日夜、馬場伸幸・前代表と会食した。関係者によると、両氏の会食は初めてで、自民の武田良太・元総務相が仲介したという。林氏は維新の遠藤敬国会対策委員長とも関係が深い。

小泉農相も８月下旬、吉村代表（大阪府知事）と大阪・関西万博の会場を約２時間かけて視察するなど、関係性をアピールしている。

国民民主については、小泉氏が１０日、農林水産行政を巡って榛葉幹事長と農水省内で面会した。茂木氏はかつて自民幹事長として国民民主の連立入りを視野に入れた「自公国」路線を進めようとした経緯がある。今年２月には国民民主の玉木代表とユーチューブ番組で対談した。

高市早苗・前経済安全保障相と小林鷹之・元経済安保相は、最近の表立った接触はないものの、野党とのパイプがある実力者を陣営に加えようとしている。小林氏の陣営幹部には、国会対策の経験が豊富な浜田靖一・元防衛相が就く予定で、野党との交渉力もアピールしたい考えだ。

野党側は、「ポスト石破」候補の政策や主張も注視している。１２日の記者会見で維新の藤田氏は各候補の政策を「慎重に見極めたい」と述べ、国民民主の榛葉氏も「国民民主の政策を理解し、実現しようとしてくれる他党とは連携する」と語った。

もっとも政策面で野党に譲りすぎれば自民内の不満が高まりかねないだけに、総裁選ではバランスの取り方にも関心が集まりそうだ。自民内からは「野党が影響を与える異例の総裁選だ」（閣僚経験者）と嘆息する声が出ている。