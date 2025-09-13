日本バレーボール協会は12日、フィリピンで行われる男子世界選手権大会の日本代表14人を発表。キャプテン石川祐希選手や郄橋藍選手らが選出。世界選手権壮行会から富田将馬選手が外れました。

32チームが4チームずつ8つのプールに分かれる予選ラウンド。各プールの上位2チームが決勝ラウンドに進出します。

グループGの日本(世界ランク5位)は、カナダ(同11位)、トルコ(同16位)、リビア(同75位)と対戦。初戦のトルコは通算3勝2敗の成績で、直近では2023年のFIVBパリ五輪予選/ワールドカップバレーで3−0で勝利するなど、3連勝としています。

▽日本予選ラウンド日程

13日 vsトルコ

15日 vsカナダ

17日 vsリビア

▽世界選手権代表メンバー

【セッター】

9 大宅真樹(日本製鉄堺ブレイザーズ)

21 永露元稀(広島サンダーズ)

【アウトサイドヒッター】

5 大塚達宣(パワーバレーミラノ/イタリア)

12 郄橋藍(サントリーサンバーズ大阪)

14 石川祐希(シル・スーサ・ヴィム・ペルージャ/イタリア)

15 甲斐優斗(専修大学4年)

【オポジット】

4 宮浦健人(ウルフドッグス名古屋)

18 西山大翔(大阪ブルテオン)

【ミドルブロッカー】

2 小野寺太志(サントリーサンバーズ大阪)

17 西本圭吾(広島サンダーズ)

23 エバデダン ラリー(大阪ブルテオン)

32 佐藤駿一郎(ウルフドッグス名古屋)

【リベロ】13 小川智大(サントリーサンバーズ大阪)20 山本智大(大阪ブルテオン)