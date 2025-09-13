【男子バレー】世界選手権メンバー14人発表 石川祐希、盒桐ら選出 初戦は13日トルコ戦
日本バレーボール協会は12日、フィリピンで行われる男子世界選手権大会の日本代表14人を発表。キャプテン石川祐希選手や郄橋藍選手らが選出。世界選手権壮行会から富田将馬選手が外れました。
32チームが4チームずつ8つのプールに分かれる予選ラウンド。各プールの上位2チームが決勝ラウンドに進出します。
グループGの日本(世界ランク5位)は、カナダ(同11位)、トルコ(同16位)、リビア(同75位)と対戦。初戦のトルコは通算3勝2敗の成績で、直近では2023年のFIVBパリ五輪予選/ワールドカップバレーで3−0で勝利するなど、3連勝としています。
▽日本予選ラウンド日程
13日 vsトルコ
15日 vsカナダ
17日 vsリビア
▽世界選手権代表メンバー
【セッター】
9 大宅真樹(日本製鉄堺ブレイザーズ)
21 永露元稀(広島サンダーズ)
【アウトサイドヒッター】
5 大塚達宣(パワーバレーミラノ/イタリア)
12 郄橋藍(サントリーサンバーズ大阪)
14 石川祐希(シル・スーサ・ヴィム・ペルージャ/イタリア)
15 甲斐優斗(専修大学4年)
【オポジット】
4 宮浦健人(ウルフドッグス名古屋)
18 西山大翔(大阪ブルテオン)
【ミドルブロッカー】
2 小野寺太志(サントリーサンバーズ大阪)
17 西本圭吾(広島サンダーズ)
23 エバデダン ラリー(大阪ブルテオン)
32 佐藤駿一郎(ウルフドッグス名古屋)
13 小川智大(サントリーサンバーズ大阪)
20 山本智大(大阪ブルテオン)