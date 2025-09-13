「広島９−０中日」（１２日、マツダスタジアム）

点差が開いていたことは広島・森翔平投手には関係なかった。８点リードの七回２死一、二塁。山本に渾身（こんしん）の１４８キロ直球を投げ込み、見逃し三振に斬るとマウンドでほえた。「なんとか気持ちを入れた」。７回を投げきり、８安打無失点で自己最多を更新する７勝目をつかんだ。

同じ失敗は繰り返さなかった。前回登板の５日・阪神戦（甲子園）では打線が初回に先制点を奪うも、その裏に満塁弾を食らうなどして４回６失点で敗戦投手となった。

この日も２点の援護を受けて上がった二回のマウンドは無失点。初回を含めて序盤をしのぎ、「入りが一番、緊張した。その中で３人で終われたので、そこはなんとかクリアできて、そのままいけた」と胸をなで下ろした。

ここ最近はチーム全体の流れとして、初回に先制しながらも、その直後に先発投手が失点して敗れる試合が続いていた。「球数を使ってでもゼロで抑えることが大事かなと思っていた」。勝負を焦ることなく、コーナーを突く投球を徹底。要した１１１球の球数は丁寧に投げ込んでいった証しだろう。

これで自身７勝６敗となり、先発陣の中では唯一、貯金を作れている。１０勝も視野に入る中、「とりあえず目の前の試合頑張ります」と左腕はほほえんだ。一戦必勝の思いで最後までローテーションを守り抜く。