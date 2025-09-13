焦がしバターを10％増量した「ブラックサンダー 至福のバター」リニューアル発売/有楽製菓

有楽製菓株式会社は、チョコバー『ブラックサンダー』の「濃いtheリッチ」シリーズから「ブラックサンダー 至福のバター」を9月15日よりリニューアル発売する。参考小売価格は64円(税込)。全国のコンビニエンスストア、スーパーマーケット、ドラッグストアなどで取り扱う。

「ブラックサンダー 至福のバター」は2020年9月の発売以来、ブラックサンダーブランドの中で自社出荷金額歴代1位を記録した人気商品。また、2024年末にXの公式アカウントで実施した「ベストオブブラックサンダー2024」でも消費者の投票で1位を獲得した。この結果を受けて、素材と味わいに一層のこだわりを加え、リニューアル発売される。

ベストオブブラックサンダー2024

〈「ブラックサンダー 至福のバター」リニューアルの特徴〉

◆バターにこだわり、厳選したフランス発酵バターを使用

クリーミーな味わいに加え、発酵バターならではの深い風味が特徴。また、バターの濃厚感を強化するため、チョコレートに使用する焦がしバターを従来品よりも10%増量した。

◆4種のビスケットでザクほろ食感を演出

自社製造のバタークッキー、アーモンドビスケット、全粒粉ビスケット、ココアクッキーの4種のビスケットを使用。バタークッキーはフランス発酵バターを使用してサクほろな食感。ほか3種のビスケットはザクザクの食感で、これらを組み合わせることでザクほろ食感に仕上げた。

◆隠し味にカシューナッツとロレーヌ岩塩を使用

食感のアクセントになるカシューナッツと、味のキレを引き立てるロレーヌ岩塩を隠し味として加え、一口ごとに豊かな風味が広がる味わい。

ブラックサンダー 至福のバター

担当者は「仕事の合間や一日の終わりに、手軽に楽しめる“ご褒美”として最適な一品です。ぜひこの機会に、『ブラックサンダー 至福のバター』の濃厚で贅沢な味わいと食感をお楽しみください」としている。

