現地9月13日（土）、アイルランドのレパーズタウン競馬場で行われるアイリッシュチャンピオンステークス（G1）の出走馬と枠順が発表された。

日本からは、シンエンペラー（牡4・栗東・矢作芳人厩舎）が参戦し、鞍上は坂井瑠星騎手。レースは芝2000mで行われ、第7レースとして発走予定。日本時間では9月13日25時30分（現地時間9月13日17時30分）にスタートを迎える。なお、このレースはJRAからも馬券発売される予定となっている。

【愛チャンピオンS】シンエンペラー、現地で最終調整

凱旋門賞へのステップ

馬番：1

アンマート

せん7・61kg・C.ヘイズ

O.バローズ

ゲート番：3

馬番：2

ロイヤルチャンピオン

せん7・61kg・C.リー

K.バーク

ゲート番：7

馬番：3

シンエンペラー

牡4・61kg・坂井瑠星

矢作芳人

ゲート番：1

馬番：4

ホワイトバーチ

牡5・61kg・D.マクモナグル

J.マーフィー

ゲート番：5

馬番：5

ドラクロワ

牡3・58.5kg・C.スミヨン

A.オブライエン

ゲート番：8

馬番：6

ホタツェル

牡3・58.5kg・S.フォーリー

Mrs. J.ハリントン

ゲート番：6

馬番：7

マウントキリマンジャロ

牡3・58.5kg・R.ウィーラン

A.オブライエン

ゲート番：4

馬番：8

ザーラン

牡3・58.5kg・B.コーエン

J.ムルタ

ゲート番：2