【装蹄師・西内荘コラム】秋競馬を前に戻る緊張感
今年も北海道シリーズが終わり、栗東は少しずつ人が増えていつもの状態に戻りつつあります。調教時間も夏時間から30分遅くなりましたが、2週間するとさらに30分遅くなり秋時間になります。私的には毎年思うのですが、この2週間はいらないですよね。一気に変わるほうが感覚を2度調整しなくていいですから。
暑い夏に英気を養っていた馬たちも続々と帰栗し、うちで言えばメイショウタバルやマジックサンズなども秋競馬に備えて戻ってきました。G1近しの緊張感が増してきます。
今週北海道に行こうと思うのですが、世間は連休で週明けには浦河でセリがあるためホテル代は吊り上がり、飛行機も満席状態で四苦八苦。年中無休の私たちには恨めしい限りです。
明日、阪神10Rのラヴァンダは装蹄時にテンションが高い馬ですが、今回は落ち着きもあってリフレッシュできているように思えます。同じ9Rのエコロディノスも状態がすごく良い感触でした。
また、中山9Rのスマートミストラルは少し小柄で非力な印象のあった馬ですが、大きく成長を感じています。
●2025年9月13日（土）
・阪神
7R ルージュシークエル
ルクスフレンジー
9R ワイルデンウーリー
10R タガノマカシヤ
●2025年9月14日（日）
・中山
9R スマートミストラル
ネーヴェフレスカ
11R イスラアネーロ
ルクスメテオール
・阪神
1R ラブルラウザー
8R メリトーリアス
9R エコロディノス
10R ラヴァンダ
12R ゼットエール
キープライジング
●2025年9月15日（月祝）
・中山
5R タナスーペルノーバ
・阪神
9R フォルティーナ
11R スマートリアファル
12R マルクパージュ
ベイリークロア
以上、装蹄から感じた好感触馬です。