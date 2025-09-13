「Out of the picture」の意味は？今日はこの問題に挑戦！【1分英会話】
ネイティブも使ってる！知っていたらかっこいい英会話フレーズを毎日ひとつ勉強しませんか？簡単な単語で構成されているのに、意外と意味を知らない...そんなフレーズをご紹介します！
「Out of the picture」の意味は？
意外と難しいこのフレーズ。
直訳しても意味が通じません。
あなたはこのフレーズの意味がわかりましたか？
正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。
果たして、正解は？
正解は「関与していない・重要ではない」でした！
以前は重要だったかもしれないが、今はもはや重要でないもの、関係ないもの、人などを指します。
「Enter the picture」（登場する・参入する）の反対表現ですよ。
A：「Is she still dating Carly?」
（彼女はまだカーリーと付きあっているの？）
B：「No, Carly's been out of the picture since June.」
（いいえ、カーリーは6月からもう関係ないよ）
あなたはわかりましたか？
毎日1分英会話で、知って得するフレーズを学びましょう！
※解答は複数ある場合があります。
ライター Ray WEB編集部