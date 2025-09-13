「Out of the picture」の意味は？今日はこの問題に挑戦！【1分英会話】

ネイティブも使ってる！知っていたらかっこいい英会話フレーズを毎日ひとつ勉強しませんか？簡単な単語で構成されているのに、意外と意味を知らない...そんなフレーズをご紹介します！

正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。

あなたはこのフレーズの意味がわかりましたか？

直訳しても意味が通じません。

果たして、正解は？

正解は「関与していない・重要ではない」でした！

以前は重要だったかもしれないが、今はもはや重要でないもの、関係ないもの、人などを指します。

「Enter the picture」（登場する・参入する）の反対表現ですよ。

A：「Is she still dating Carly?」

（彼女はまだカーリーと付きあっているの？）

B：「No, Carly's been out of the picture since June.」

（いいえ、カーリーは6月からもう関係ないよ）

あなたはわかりましたか？

毎日1分英会話で、知って得するフレーズを学びましょう！

※解答は複数ある場合があります。