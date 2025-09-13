LINEの返信がない…気持ちを紛らわせる行動９パターン
女の子からLINEの返事が来ないことで不安になったことはありませんか？ そこで今回は、返信を待っている時、気持ちを楽にして頂くために、「LINEの返信が来なくて不安なとき、気持ちを紛らわせるための行動９パターン」を紹介させて頂きます。
【１】人生においてやりたいことを１００個リストアップする。
自分のやりたいことをリストアップすることに夢中になるパターンです。書き出すことで、具体的に行動しようとするキッカケとなります。LINEの返信についても忘れることができるでしょう。
【２】感動する映画を見て泣く。
映画を見て、泣くことで感情を発散させ、一時的にLINEの返信について忘れることができます。
【３】マンガをまとめ読みする。
なつかしのマンガを第１巻から最終巻まで一気に読み、マンガの世界に没頭するパターンです。LINEの返信について忘れることができます。
【４】ランニングや筋トレをする。
ランニングや筋トレを通じて、肉体的な負荷をかけるパターンです。肉体的な負荷を与えることで、LINEの返信が来ないという不安を忘れさせます。
【５】ほかの女の子にLINEする。
ほかの女の子にもLINEして、寂しさを紛らわせるパターンです。
【６】過去のやりとりを読みなおし、自信をつける。
過去のLINEを読み、自信をつけるパターンです。気になる女の子からの過去のLINEを読みなおし、返信が来ることを願います。
【７】友人と会う。
友人とおしゃべりをすることで、気持ちを楽になります。
【８】大自然を見て、人間の小ささを実感する。
空、海、山などの見つめ、「自然の大きさ」と「自分の小ささ」を実感するパターンです。LINEの返信を「些細なこと」だと考えることができます。
【９】視界の入らない場所にスマホを隠す。
スマホを視界に入れないことで、返信が来ないことを忘れやすくします。
女の子からの返信が来ないとき、みなさんはどのような方法で気を紛らわせているでしょうか。みなさんのご意見をお待ちしております。
