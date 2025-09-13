◆米大リーグ レッドソックス―ヤンキース（１２日、米マサチューセッツ州ボストン＝フェンウェイパーク）

ヤンキースのアーロン・ジャッジ外野手が１２日（日本時間１３日）、敵地でのレッドソックス戦に「２番・ＤＨ」で先発出場し、２試合連続の４７号を放った。通算３６２号はジョー・ディマジオを抜いてヤンキース単独４位となった。

１回１死、右腕ジオリトの１ストライク後の２球目をたたいたジャッジの打球は中堅左のグリーンモンスターを越え場外に飛び出した。飛距離４４２フィート（約１３４・７メートル）の特大アーチ。２試合３発と右肘を痛めて本塁打ペースが落ちてきたジャッジが２試合３発、４試合で４発と再び量産ペースの兆しが見えてきた。

現地１１日のタイガース戦では４５、４６号を含む４打数３安打。米多発テロが起こってからちょうど２４周年で観戦したドナルド・トランプ大統領の前で豪快なバッティングを披露。１０日時点で１毛差だった２位のウィルソン（アスレチックス）との打率争いも、３安打固め打ちで再び突き放し、打点でも自身４度目となる１００打点に到達していた。