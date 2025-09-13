◆ラグザスｐｒｅｓｅｎｔｓ 第３２回ＷＢＳＣ Ｕ―１８野球ワールドカップ ▽スーパーラウンド 日本６ｘ―５パナマ＝延長９回タイブレーク＝（１２日・沖縄セルラー那覇）

日本がスーパーラウンド（ＳＲ）２戦目でパナマとの死闘を制し、開幕７連勝で１位での決勝進出を決めた。１４日に米国と対戦する。２試合連続タイブレークの末に延長８回、４点差を追いつき、延長９回１死満塁、岡部飛雄馬（敦賀気比）のスクイズでサヨナラ勝ち。岡部は２戦連続Ｖ打。１大会２度、２戦連続のタイブレーク勝利は初。日本は１次Ｒから持ち越す２勝を含め、４勝０敗。１３日午後６時３０分からは台湾戦に臨み、下重賢慎（健大高崎）が先発する。

＊ ＊ ＊

同点の延長９回１死満塁、小倉全由監督（６８）はフルカウントから岡部にサインを送った。「ストライクスクイズ」。ゲッツーならチャンスがついえる場面だ。だが迷いはなかった。

「フルカウントになったところで、ストライクスクイズだよと。それだけ岡部を信じてましたからね。岡部だったらヒッティングでも良かったのかも分からないんですけど、勝負だと」

先発した森下翔太（創成館）が初回にこそ１点を失うが、２回から７回まで完全投球で延長８回、タイブレーク突入。２死二、三塁で継投を決断したが、救援陣が制球を乱し、本領発揮とはならなかった。４失点が重くのしかかった。

だがその裏、４番・阿部葉太、５番・奥村凌大、６番・為永皓（ひかる）の“横浜高校トリオ”が３者連続タイムリーで同点に。そして９回裏、サヨナラスクイズで勝ちきった。

「選手がよくやってくれたって、それだけですね。あの４点はやりすぎですから、監督の失敗ですよ。それは自分の継投ミスになるのでしょうね。選手には申し訳ないです。横浜高校だからじゃなくて、オールジャパンだから打ったということ。横浜高校でしっかり鍛えられている土台があるんだけども、あれはみんなのオールジャパンの選手たちの繋がりで打ったということだと思います。横浜で鍛えられている土台を、繋げたということですね」

Ｕ−１８Ｗ杯の高校日本代表の４点差逆転勝ちは、２０１３年１次ラウンド第５戦のカナダ戦（○７−５）以来、２度目の最大得点差タイの逆転勝ち。初戦から７連勝以上は、２０１３年７連勝、２０１５年８連勝と３度目となった。決勝は再び、米国と相まみえる。

「選手たちが最後まであきらめないでやってくれている結果が、この勝利。こんな苦しいゲームやらせてもらいましたんで、拾わせてもらったんでね。この踏ん張り、粘りで何とか世界一をとって帰りたいと思います」

残り２試合。チーム一丸で、世界の頂に登り詰める。（加藤 弘士）