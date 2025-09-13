◆米マイナー３Ａ シラキュース―ウースター（１２日、米ニューヨーク州シラキュース＝ＮＢＴバンクスタジアム）

メッツの千賀滉大投手が１２日（日本時間１３日）、傘下３Ａシラキュース本拠でのウースター（レッドソックス３Ａ）戦で先発した。

初回を３者凡退２奪三振で立ち上がった。２回は先頭打者に左前へのポテンヒットで出塁を許し、ランナーは二ゴロで二進。続く打者を空振り三振で２死としたが、７番打者に右翼線を破られる適時二塁打を許し、先取点を奪われた。２巡目に入った３回は立ち直って３者凡退とした。

千賀は５日（同６日）、再調整のためマイナーに降格した。６月まで７勝３敗、防御率１・４７でチーム内でもエース格の成績をマークしていたが、現地６月１２日の本拠のナショナルズ戦で一塁のベースカバーに入った際に、一塁手からの悪送球でジャンプした際に右太ももを痛めて負傷者リスト（ＩＬ）入り。７月１１日の敵地・ロイヤルズ戦で復帰したが、復帰後は９試合連続白星なしで防御率も３・０２に。制球力が悪化し、ＩＬ前にはわずか４本だった被本塁打も８本と急増。５回までの降板が６試合もあるなど不安定となっていた。

前回登板のマーリンズ戦（現地８月３１日）では４回２／３で７安打５失点。「思うように動かない部分もあるけど、投げられている。そこがすごくもどかしい。ここまでうまくいかないのが今までなかったので、正直困惑している部分はある。自分のパフォーマンスを出せれば戦っていけるが、なかなかうまくできないところにフラストレーションがある」と本来の投球ができない心境を語っていた。