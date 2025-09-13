年金制度では、受給開始時期を65歳から遅らせる「繰下げ受給」によって、年金額を増やすことができます。老後の生活資金を増やせる選択肢として注目されていますが、全員にとって「得」な制度とは限りません。実際には、健康状態や家族構成、医療・介護のリスクなどを踏まえないと、かえって後悔するケースもあるのです。

「年金が増えるならそのほうが得」だったはずが…

「今となっては、さっさと65歳でもらっておけばよかったと思いますよ」

そう語るのは、東京都内で暮らす76歳の高木義雄さん（仮名）です。現在の年金受給額は、厚生年金を含めて月額およそ24万円。いわゆる“繰下げ受給”を選び、70歳から年金をもらい始めたといいます。

「職場の先輩に“繰下げれば年金が増えるぞ”と教えてもらって、ずっとそれが正解だと思っていました。65歳時点で体も元気だったし、預貯金もあったので、『あと5年我慢して、少しでも多くもらおう』と考えたんです」

繰下げ受給とは、65歳から受け取る年金を、66歳から70歳までの間で遅らせることで、受給額が増える制度です。1ヵ月遅らせるごとに0.7％、最大で42％増額される仕組みで、高木さんの場合も70歳まで遅らせたことで、本来月17万円台だった年金が24万円近くにまで増額されたといいます。

しかし、受給額が増えたからといって「安心老後」が実現したわけではなかったと、高木さんは振り返ります。

「確かに、毎月入ってくる金額は大きくなりました。でも、繰下げた5年間のあいだは預貯金を取り崩して生活していたし、家電が壊れたり、歯の治療費がかさんだりと、想定外の出費が続いて……。貯金はあっという間に目減りしていきました」

さらに、71歳のときに妻が軽い脳梗塞で倒れ、要介護状態に。介護保険のサービスを利用しながら在宅介護をしてきたものの、通院の送迎や食事作りに追われる日々が続き、体力的にも精神的にも疲弊しているといいます。

「そのうえ最近、自分も高血圧と診断されてね。健康に自信があったはずなのに、いろいろとガタがきています」

高木さんが繰下げを後悔している一番の理由は、「人生の元気な5年間を、年金のために我慢してしまった」ことだと語ります。

「65歳のとき、まだ夫婦そろって元気だったんです。本当は旅行もしたかったし、趣味の写真にもお金をかけたかった。でも、“年金を繰下げたんだから倹約しなきゃ”という気持ちがどこかにあって、楽しみを先延ばしにしてしまった」

「今はもう、体力的にも気力的にも遠出は難しいし、妻の介護もある。あの5年が“もったいなかった”って、どうしても思ってしまうんです」

制度のしくみと、注意すべき落とし穴

年金の繰下げ受給には、たしかに金銭的なメリットがあります。たとえば、65歳時点で年金月17万円だった場合、70歳まで繰下げると月額約24万円になります。しかし、繰下げた分だけ年金を受け取る期間は短くなるため、「損益分岐点」となる年齢（概ね81〜82歳）まで長生きしないと“元が取れない”とも言われています。

また、高齢になるほど病気や介護などのリスクが高まるため、生活費だけでなく医療費や介護費用も見込んでおく必要があります。

さらに、繰下げ期間中は年金を受け取れないため、その間の生活資金としての貯蓄が不可欠です。公的な支援が薄い人や、持病のある人にとっては、リスクも大きい選択肢となりえます。

「繰下げれば得をする」「年金はなるべく遅くもらったほうがいい」――こうした言葉は、たしかに正しい面もあります。しかし、実際の生活は人それぞれ。健康状態や家族構成、持ち家か賃貸か、どれくらい貯蓄があるかによって、最適な判断は大きく異なります。

「“あとから取り戻せる”なんて思わないほうがいいです。65歳の自分は70歳の自分とは別人ですから。私はもう、あの頃の元気を取り戻せません」と高木さんは語ります。

年金の受給開始年齢は、65歳を基本に、60〜75歳まで自由に選べる時代になりました。だからこそ、制度の仕組みだけでなく、自分自身の人生設計を見直すことが大切です。

年金制度の“出口戦略”は、単なる数字の比較ではありません。「お金」と「時間」と「健康」のバランスをどう考えるか。それは、誰にとっても一度は向き合うべきテーマなのかもしれません。