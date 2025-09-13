「広島９−０中日」（１２日、マツダスタジアム）

広島・小園海斗内野手（２５）が初回に先制の右前適時打マーク。４試合連続で初回に先制打を記録する絶好調ぶりを示した。２安打１四球で、リーグトップの打率・３０５、１４８安打に加えて、出塁率・３５８も僅差の２位。“３冠”の可能性も見えてきた。チームは９月２年ぶりの連勝で４位に再浮上。逆転でのＣＳ進出へ、望みをつないだ。新井監督の主な一問一答は以下の通り。

◇ ◇

（テレビインタビュー）

−１３安打９得点。

「相手も良い投手だったんですけど、打線が頑張ってくれましたね」

−小園が先制打。

「何試合連続ですか？４試合ですよね。彼も個人タイトルというはっきりした目標が見えているので、良い集中力で取り組んでいると思います」

−中崎が通算５００試合登板。

「私も彼と現役がかぶっていますし、彼はケガもあって苦労して、なかなか真っすぐがいかない時期もあったんですけどね。また彼の野球に取り組む姿勢は後輩たちのお手本にもなっていますので、後輩たちもうれしいと思います」

（記者囲み取材）

−中押しもできた。最近はこういう勝ち方もなかった。

「まずは今日は森だと思う。ここ最近の試合で先制しても、すぐ裏に（点を取られて）というのが続いたと思う。今日は先制して、その次の回をしっかりゼロに抑えてくれた。だから相手に流れがいかなかったと思う」