女優の今田美桜（28）がヒロインを務めるNHK連続テレビ小説「あんぱん」（月〜土曜前8・00、土曜は1週間振り返り）は15日から第25週「怪傑アンパンマン」に入る。

＜※以下、ネタバレ有＞

「ドクターX〜外科医・大門未知子〜」シリーズなどのヒット作を放ち続ける中園ミホ氏がオリジナル脚本を手掛ける朝ドラ通算112作目。国民的アニメ「アンパンマン」を生み出した漫画家・やなせたかし氏と妻・暢さんをモデルに、戦争に翻弄されながら激動の時代を生き抜き、「逆転しない正義」にたどり着く柳井夫妻、のぶと嵩の軌跡を描く。

「熱血メルヘン 怪傑アンパンマン」は、やなせ氏が編集長を務めた投稿文芸誌「詩とメルヘン」に1年間連載。57歳の1976年（昭和51年）に舞台化され、「ミュージカル・メルヘン 怪傑アンパンマン」として初上演された。

「怪傑アンパンマン」には、やなせ氏自身がモデルの売れない漫画家ヤルセ・ナカスが登場。ミュージカル初演は声優の若き古谷徹が演じた。

「あんぱん」は“入れ子構造”。「あんぱん」内のミュージカル「怪傑アンパンマン」で、柳井嵩（北村匠海）をモデルとしたヤルセ・ナカス役を演じるのは古川マモル。そのマモル役は俳優の西山潤が演じる。

西山は2021年4月期のTBS日曜劇場「ドラゴン桜」のヤンキー役、西垣匠との“西西コンビ”や23年のNHK大河ドラマ「どうする家康」の北条氏直役などで活躍。北村とは同じ芸能事務所に所属し、子役時代から一緒に演技レッスンを受けた縁がある。