½ý¿´¤Îºå¿À¡¦ºÍÌÚ¤ò»Ù¤¨¤¿¸ÀÍÕ¡¡Í¥¾¡·èÄêÆü¤Ë´í¸±µåÂà¾ì¢ªÂ¼¾å¤¬¡¢¶áËÜ¤¬¡¢ºäËÜ¤¬¡¢ÂÐÀïÁê¼ê¤ÎÂçÀ¥ÎÉ¤â
¡¡¼þ°Ï¤«¤é¤Î¼¸Ó£¡Ê¤·¤Ã¤¿¡Ë·ãÎå¤Ë±¦ÏÓ¤Ïµß¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£Í¥¾¡·èÄêÆü¤Î£·Æü¡¦¹ÅçÀï¡Ê¹Ã»Ò±à¡Ë¤ÇÀèÈ¯¤·¤¿ºå¿À¤ÎºÍÌÚ¹À¿ÍÅê¼ê¡Ê£²£¶¡Ë¤Ï¹¥Åê¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤¿¸Þ²ó¡¢ÀÐ¸¶¤ËÆ¬Éô»àµå¤òÍ¿¤¨¡¢´í¸±µåÂà¾ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¿½¤·Ìõ¤Ê¤µ¡¢²ù¤·¤µ¡¢µ¤¤Þ¤º¤µ¡¢Ê¡»¨¤Ê´¶¾ð¤¬Æþ¤ê¸ò¤¸¤ëÃæ¡¢¥Á¡¼¥à¥á¡¼¥È¡¢Áê¼ê¥Á¡¼¥à¤ÎÁª¼ê¤«¤é¤«¤±¤é¤ì¤¿¸ÀÍÕ¤È¤Ï¡£¡Ö£¹¡¦£·¡×¤ÎÉñÂæÎ¢¤ËÇ÷¤Ã¤¿¡£
¡¡Í½ÁÛ³°¤ÎÅ¸³«¤À¤Ã¤¿¡££±ÅÀ¥ê¡¼¥É¤Î¸Þ²ó¡£ÀèÆ¬¤ÎÀÐ¸¶¤ØºÍÌÚ¤¬Åê¤¸¤¿½éµå£±£´£¹¥¥íÄ¾µå¤¬¤¹¤Ã¤ÝÈ´¤±¤¿¡£´í¸±µå¤ÇÂà¾ì¡£¤³¤ì¤¬º£µ¨½é»àµå¤À¤Ã¤¿¡£¥Á¡¼¥à¤ÏÍ¥¾¡¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¤¬¡¢´¿´î¤ÎÎØ¤Ë²Ã¤ï¤ëÁ°¡¢ºÍÌÚ¤Ï¹Åç¥Ù¥ó¥Á¤ËË¹»Ò¤ò¼è¤Ã¤ÆÆ¬¤ò²¼¤²¤¿¡£¡Ö²¿¤â¤Ê¤¯´î¤Ö¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¤·¡¢°ã¤¦¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡×¡£¹¬¤¤¤Ë¤âÀÐ¸¶¤ÏÂç»ö¤Ë»ê¤é¤º½Ð¾ì¤òÂ³¤±¤Æ¤ª¤ê¡¢ºÍÌÚ¤Î¼Õºá¤Ë¼ê¤ò¾å¤²¤Æ±þ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£
¡¡¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤Èµ¤»ý¤Á¤Ï³Ú¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤Èµß¤ï¤ì¤¿¤¬¡¢´í¸±¤ÊÌÜ¤ËÁø¤ï¤»¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ï»ö¼Â¡£Í¥¾¡·èÄêÆü¤Ë»Å»ö¤ò´°¿ë¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿°ÕÌ£¤Ç¤â¡Ö¤µ¤¹¤¬¤Ëµ¤¤Þ¤º¤«¤Ã¤¿¡×¤È°ú¤±ÌÜ¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤ó¤Ê±¦ÏÓ¤ò¿´ÇÛ¤·¡¢Æ¹¾å¤²¤Î»þ¤ËºÍÌÚ¤Î¤½¤Ð¤Ë¤¤¤¿¤Î¤¬Æ±³ØÇ¯¤ÎÂ¼¾å¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡Â¼¾å¤Ï¡ÖÈ¿¾Ê¤¹¤ë¤È¤³¤í¤ÏÈ¿¾Ê¤·¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡×¤ÈÁ°ÃÖ¤¤·¤¿¾å¤Ç¡¢¡Ö¤»¤Ã¤«¤¯¤ÎÍ¥¾¡¤Ç¤¹¤·¡£¤â¤Ã¤¿¤¤¤Ê¤¤¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢À¹¤ê¾å¤²¤Æ¤¢¤²¤è¤¦¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¿¿°Õ¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£º£µ¨¤Ï¤½¤ì¤¾¤ì£²·å¾¡Íø¤òÃ£À®¤·¡¢£²¿Í¤Ç¥Á¡¼¥à¤ò°ú¤ÃÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¿¡£¡ÖºÍÌÚ¤¬¾¡¤Ä¤«¤é¼«Ê¬¤â¾¡¤¿¤Ê¤¤¤È¤È¤«¡£¤ª¸ß¤¤¤¤¤¤»É·ã¤ò¤â¤é¤¤¤Ê¤¬¤é£±Ç¯´Ö¥Õ¥ë²óÅ¾¤Ç¤¤¿¡×¡£¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¤È¤â¤Ë´î¤Ó¤òÊ¬¤«¤Á¹ç¤¤¤¿¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¥»¥ì¥â¥Ë¡¼¸å¡¢¥¯¥é¥Ö¥Ï¥¦¥¹¤Ë°ú¤ÍÈ¤²¤ë»þ¤Ë¤Ï¡¢ºÍÌÚ¤ËÌÀ¤ë¤¯À¼¤ò¤«¤±¤ë¶áËÜ¤Î»Ñ¤â¤¢¤Ã¤¿¡£ÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¥»¥ó¥¿¡¼¤«¤é¸«¤Æ´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¡£¡Ö¿¿¤Ã¤¹¤°ÎÉ¤«¤Ã¤¿¤è¡×¡£¼ÂºÝ¤Ë»Í²ó¤Þ¤Ç¤Ï£³°ÂÂÇÌµ¼ºÅÀ¤È¹¥Åê¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤¿¡£Åêµå¸å¤Ë¶áËÜ¤«¤é´¶ÁÛ¤òÅÁ¤¨¤ë¤Î¤Ï¤è¤¯¤¢¤ë¤³¤È¡£ÉáÃÊ¤ÈÊÑ¤ï¤é¤º´¶¤¸¤¿¤³¤È¤ò¸ÀÍÕ¤Ë¤·¡¢ºÍÌÚ¤òÎå¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¥Ó¡¼¥ë¤«¤±¤ÎÃæ·Ñ¤Ç¤ÏºäËÜ¤«¤é¡Ö±ß¿Ø¤Ç¤ß¤ó¤Ê´èÄ¥¤í¤¦¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤¿¤Î¤Ë¡¢°ì¿ÍÅÓÃæ¤ÇÂà¾ì¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¤È°¦¤Î¡È¤¤¤¸¤ê¡É¤ò¼õ¤±¤¿¡£¤¿¤À¡¢ºäËÜ¤ËÊ¹¤±¤Ð¤³¤ì¤ÏºÍÌÚ¤Ø¤Îµ¤¸¯¤¤¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£¡Ö¤¢¤¢¤¤¤¦¾õ¶·¤ÇÍ¥¾¡¤·¤Æ¡¢´î¤Ù¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤«¡£ÀÐ¸¶¤¯¤ó¤Ë¿½¤·Ìõ¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¡Ø¤ª¤Þ¤¨¤¬¤â¤¦¤Á¤ç¤Ã¤È¤Á¤ã¤ó¤ÈÅê¤²¤Æ¡¢¤³¤¦¤¤¤¦·Á¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤¬°ìÈÖ¤À¤Ã¤¿¡Ù¤È¤¤¤¦¤Î¤¬ËÜ¿´¤Ç¤·¤¿¡×¡£ºäËÜ¤È¤·¤Æ¤âÀÐ¸¶¤äÁê¼ê¥Á¡¼¥à¤Ø¤Î¿½¤·Ìõ¤Ê¤µ¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¡£ºÍÌÚ¤Ø¤Î¡Ö³å¡×¤Î°ÕÌ£¤ò¹þ¤á¤ÆÈ¯¤·¤¿°ì¸À¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡ºäËÜ¤Ï»î¹ç¸å¡¢¹Åç¤ÎÂçÀ¥ÎÉ¤«¤é¤³¤ó¤Ê¸ÀÍÕ¤ò¤«¤±¤é¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¡£¡ÖºÍÌÚ¤¯¤ó¤â¤¢¤Î£±µå¤À¤±¤Ç¡¢º£¥·¡¼¥º¥ó¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¤³¤È¤È¤«¡¢Í¥¾¡¤·¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤ËÈ¿±Ç¤·¤Ê¤¯¤Æ¤¤¤¤¤È»×¤¦¤«¤é¡£ÀÐ¸¶¤ÏÂç¾æÉ×¤À¤«¤é¡¢º£Æü¤Ï´î¤ó¤Ç¤â¤é¤Ã¤Æ¡£¤Þ¤¿¼¡¤Î»î¹ç¤«¤é´èÄ¥¤Ã¤Æ¡×¡£¤¹¤°¤ËºÍÌÚ¤ËÅÁ¤¨¤¿¡£Áê¼ê¥Á¡¼¥à¤«¤é¤ÎÍ¥¤·¤¤¸ÀÍÕ¤Ë£²¿Í¤Ïµß¤ï¤ì¤¿¡£
¡¡ºÍÌÚ¤Ï¼þ°Ï¤«¤é¤Î¥Õ¥©¥í¡¼¤Ë¡Öµ¤¸¯¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤ÆËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¡×¤È´¶¼Õ¤ò¸ý¤Ë¤·¤¿¡£¤½¤Î»×¤¤¤Ë±þ¤¨¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢»Ä¤ê¤Î¥·¡¼¥º¥ó¤â¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó¤â·üÌ¿¤ËÏÓ¤ò¿¶¤êÂ³¤±¤ë¡£¡Ê¥Ç¥¤¥ê¡¼¥¹¥Ý¡¼¥Äºå¿ÀÃ´Åö¡¦»³Â¼ºÚ¡¹»Ò¡Ë