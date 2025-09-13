dazzlin×藤井サチの秋コラボ♡大人フェミニンを叶える新作コレクション

レディースブランド「dazzlin」とモデル・藤井サチさんによる待望のコラボレーション第2弾が、この秋ついに登場します。テーマは「上品だけど頑張りすぎない抜け感」。クラシカルな秋のムードをまとい、特別な日から日常まで幅広く活躍する全4アイテムが揃いました。ドレス、ワンピース、そして計算されたシルエットのトレンチまで、今季のワードローブに華を添えるラインナップです。

華やかに魅せるドレス2型

藤井サチさんとのコラボレーションで登場したのは、気品と華やかさを兼ね備えたドレス2型。

【藤井サチ ラメ刺繍チュール2WAYスリーブドレス】は、19,800円（税込）。カラーはグレー、ピンク、ベージュの3色展開、サイズはS・M。フラワー刺繍が煌めき、特別な日にも映える一着です。

【藤井サチ パールビジューベロアナロードレス】は16,500円（税込）。カラーはブラック、ブラウンの2色、サイズはS・M。季節感漂うベロア素材が、大切なシーンをエレガントに演出します♡

【AROMATIQUE秋冬】肌と心を満たす新作ランジェリー&ウールワンピが登場

秋を彩るトレンチ＆万能ワンピ

【藤井サチ ケープ付き2WAYトレンチ】は24,200円（税込）。カラーはベージュ、モカの2色、サイズはS・M。取り外し可能なケープ付きで甘さとクールさを自在に楽しめます。

【藤井サチ パワショルドッキングワンピース】は16,500円（税込）。ブルー、ブラック、ブラウンの3色展開、サイズはS・M。透け感のあるスカートが軽やかに揺れ、オンオフ問わず大人可愛いスタイルを完成させます♪

秋のワードローブに洗練をプラスして♡

クラシカルなムードと抜け感を兼ね備えた「dazzlin×藤井サチ」コラボ第2弾は、女性らしさを高めつつ日常にも溶け込む全4型。

9月11日(木)より直営店舗や公式通販RUNWAY channel、ZOZOTOWNで発売されます。数量限定のため早めのチェックがおすすめ。

秋の装いに寄り添う特別なコラボアイテムを、ぜひあなたのワードローブにも取り入れてみてください。