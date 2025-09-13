スイングはどこに力を入れる？ポイントは「切り返しのとき」

練習もラウンドも”なんとなく打つ”では、うまくならない、成功しない！

とくに苦手なショットは「あれをやってみよう、試してみよう」とテーマをもって挑むのが克服の近道！

その"テーマ”と”閃き"を与えるワンポイントレッスンをお届け。

次の練習やラウンドで早速、実践してみよう！

スイングで力を入れるのは「切り返しの一瞬」だけ！

「リキむな」といわれても、飛ばそうとすると力が入ってしまう。そもそもスイング中、どこに力を入れたらいいのかわからない人も多い。ヘッドスピードを上げて飛距離を伸ばしたいなら、ダウンスイングの切り返しだけに力を入れよう。

ゴルフスイングは、クラブヘッドの振り子運動だと考えましょう。振り子運動といえば、ブランコ。ブランコを加速させるとき、乗っている人の背中を押してあげることがありますが、その際、どのタイミングで背中を押しますか？

ブランコが後方へ上がり切る直前に両手を背中に当て、上がり切ったところで背中を押しているはずです。ゴルフスイングに当てはめると、トップへ行く直前から力を入れる準備を行ない、ダウンスイングの切り返しと同時に力を入れる。すると、ヘッドスピードはインパクトで最大を迎え、飛距離アップにつながります。

遠心力が働くから勝手に加速する

インパクトでヘッドスピードを加速したいからといって、インパクトで力を入れるのは間違い。ブランコでいえば、最下点にきたときに背中を押すようなものだ。

切り返しで力を入れるのが正解で、ヘッドは加速していく。ただし、長く力を入れ続けるはNG。ブランコに乗る人の背中から手を離さずに押し続けるのと同じで、うまく加速させられない

右手を離すドリルに挑戦！

力を入れるタイミングがわかりにくい人は、右手を離すドリルを試してみよう。クラブを両手で持ち、トップまで上げる。切り返しで力を入れると思われるところで、右手をクラブから離し、左手1本でフィニッシュまで振り抜く。

クラブが走る感覚があれば、右手を離すタイミングは正解。クラブを両手で持ったときも、同じところで力を入れよう

いかがでしたか？ ダウンスイングの切り返しは力を入れましょう。

レッスン=森山錬

●もりやま・れん/1996年生まれ。レッスンは3カ月先まで埋まっている大人気プロ。平均飛距離300ヤー以上のドライバーショットを放つ。Instagram(@rengolf_54)で配信中の動画も大きな話題を呼んでいる。著書に「ゴルフは右手の使い方だけ覚えれば上手くなる(日本文芸社)」。Futako Golf Club主宰。

構成＝山西英希、編集部

協力=井山ゴルフ練習場、Futako Golf Club、富士平原ゴルフクラブ、船橋カントリークラブ