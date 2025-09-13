¡Ö¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡×¥¢¥ó¥Ñ¥ó¥Þ¥ó¤ËÂ¤ê¤Ê¤¤¤â¤Î¤È¤Ï¡Ä¡¢¸ÅÀî¶×²»¤ÎÌò³ä¤Ï¡©¡¡Íö»Ò¡õÈ¬ÌÚ¤Î´Ø·¸¤âÃíÌÜ
º£ÅÄÈþºù¤¬¥Ò¥í¥¤¥ó¤ò±é¤¸¤ëNHKÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ö¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡×¡Ê·î¡ÁÅÚÍË¸áÁ°8»þ¡Ë¤ÎÂè24½µ¿¶¤êÊÖ¤ê¤ÈÍè½µÍ½¹ð¤¬13Æü¡¢ÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡£
¢¨°Ê²¼¥Í¥¿¤Ð¤ì¤ò´Þ¤ß¤Þ¤¹¡£
Íè½µ¡Ö²ø·æ¥¢¥ó¥Ñ¥ó¥Þ¥ó¡×¤Î¤¢¤é¤¹¤¸¤Ï¡¢³¨ËÜ¡Ö¤¢¤ó¤Ñ¤ó¤Þ¤ó¡×¤ÏÄã¶õÈô¹Ô¤Î¤Þ¤Þ¡£¤½¤ì¤Ç¤â¤Î¤Ö¡Êº£ÅÄÈþºù¡Ë¤ÏÊÑ¤ï¤é¤º¥¢¥ó¥Ñ¥ó¥Þ¥ó¤ò¿®¤¸¡¢¶òÄ¾¤Ë»Ò¤É¤âÃ£¤Ø¤ÎÆÉ¤ßÊ¹¤«¤»¤òÂ³¤±¤ë¡£¿ó¤¬ÊÔ½¸Ä¹¤òÌ³¤á¡¢È¬ÌÚ¤Î²ñ¼Ò¤«¤é½ÐÈÇ¤·¤¿¡Ö»í¤È¥á¥ë¥Ø¥ó¡×¤ÎÇä¤ì¹Ô¤¤Ï¹¥Ä´¤Ç¡¢¤Þ¤¹¤Þ¤¹Ë»¤·¤¯¤Ê¤ë¿ó¡ÊËÌÂ¼¾¢³¤¡Ë¡£¤¿¤¯¤ä¡ÊÂç¿¹¸µµ®¡Ë¤Ï¤Î¤Ö¤«¤é¿ó¤Î¿·ºî¡Ö²ø·æ¥¢¥ó¥Ñ¥ó¥Þ¥ó¡×¤Ø¤Î»×¤¤¤òÊ¹¤¤¤Æ´¶·ã¤·¡¢¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë¤È¤·¤ÆÉñÂæ²½¤òÌÜ»Ø¤¹¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£ÉñÂæ¤ÏÀ®¸ù¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢²¿¤«¤¬Â¤ê¤Ê¤¤¤È´¶¤¸¤ë¿ó¤Ï¡Ä¡£
12Æü¤ÎÂè120ÏÃ¤Ç¤Ï¡¢¿·¤¿¤Ë¤Î¤Ö¤ÎÃãÆ»¤ÎÄï»Ò¡¦ÃæÈøÀ±»ÒÌò¤È¤·¤Æ¡¢¸ÅÀî¶×²»¤¬ÅÐ¾ì¤·¤¿¡£Íè½µÍ½¹ð¤Ë¤Ï¥ä¥à¤ª¤ó¤Á¤ã¤ó¡Ê°¤Éô¥µ¥À¥ò¡Ë¤Î»Ñ¤â¤¢¤Ã¤¿¡£¡Ö¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡×¤â»Ä¤ê2½µ¤ÈÂçµÍ¤á¡£¡Ö¥¢¥ó¥Ñ¥ó¥Þ¥ó¡×¤ËÂ¤ê¤Ê¤¤¤â¤Î¤È¤Ï¡Ä¡£Íö»Ò¡Ê²Ï¹çÍ¥¼Â¡Ë¤ÈÈ¬ÌÚ¡ÊºÊÉ×ÌÚÁï¡Ë¤Î´Ø·¸¤Ï¤É¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡Ä¡£ÃíÌÜ¤µ¤ì¤ë½ªÈ×¤À¡£
X¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤Ë¤Ï¡Ö¤¤¤Þ¤Î¤¢¤ó¤Ñ¤ó¤Þ¤ó¤ËÂ¤ê¤Ê¤¤¤â¤Î¤È¤Ï¡¢¤Ê¤ó¤À¤í¤¦¤«¡×¡ÖÈ¬ÌÚ¤Î²ñ¼Ò¥¥å¡¼¥ê¥ª¤Ë¡×¡Ö¤³¤Á¤é¤âº£ÅÄÈþºù¡¡À¤³¦Î¦¾å¤âº£ÅÄÈþºù¡¡º£ÅÄÈþºùº×¤ê¡×¡Ö¥¢¥ó¥Ñ¥ó¥Þ¥ó¤È¤·¤ÆÀ¸¤Þ¤ìÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤è¡×¡Ö¥¢¥ó¥Ñ¥ó¥Þ¥ó¤Î´é¤ò¤¢¤ó¤Ñ¤ó¤Ë¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¤¤¤Ã¤¿¤¤¤É¤¦¤ä¤Ã¤Æ»×¤¤¤Ä¤¤¤¿¤Î¤«¡×¡ÖÅì³¤ÎÓ¤µ¤ó¤¬Ì¿¤ò¤«¤±¤Æ¤Ç¤â¡¢Ê¹¤¤¤Æ¤ª¤¤¿¤«¤Ã¤¿¤³¤È¡×¡ÖÅì³¤ÎÓ¤µ¤óÎ¹Î©¤ÄÁ°¤Ë³ÎÇ§¤·¤Æ¤ª¤¤¿¤«¤Ã¤¿¤ó¤À¤Í¡Ä¡×¡Ö¥¢¥ó¥Ñ¥ó¥Þ¥ó¡¢Âè2·ÁÂÖ¡ª¡×¤Ê¤É¤È¥³¥á¥ó¥È¤¬ÊÂ¤ó¤À¡£
¡Ö¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡×¤ÏÄ«¥É¥é112ºîÌÜ¤Ç¡¢¡Ö¥¢¥ó¥Ñ¥ó¥Þ¥ó¡×¤ÎÀ¸¤ß¤Î¿Æ¡¢Ì¡²è²È¤ä¤Ê¤»¤¿¤«¤·¡ÊËÜÌ¾¡¦ÌøÀ¥¿ó¡Ë¤µ¤ó¤È¾®¾¾Äª¤µ¤óÉ×ºÊ¤ÎÈ¾À¸¤¬¥â¥Ç¥ë¤ÎÊª¸ì¤Ç¡¢ÀïÁ°¡¢ÀïÃæ¡¢Àï¸å¤Î»þÂå¤òÀ¸¤È´¤¡¢¡ÈµÕÅ¾¤·¤Ê¤¤ÀµµÁ¡É¤òÂÎ¸½¤·¤¿¡Ö¥¢¥ó¥Ñ¥ó¥Þ¥ó¡×¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹¤Þ¤Ç¤Î°¦¤ÈÍ¦µ¤¤ÎÊª¸ì¤òÉÁ¤¯¡£