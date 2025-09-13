今田美桜さん主演・連続テレビ小説『あんぱん』（NHK総合／毎週月曜〜土曜8時ほか）。第25週「怪傑アンパンマン」の第121回が9月15日に放送予定です。

【写真】嵩が『詩とメルヘン』で連載することになったのは…

＊以下9月15日放送回のネタバレを含みます。

朝ドラ通算112作目となる『あんぱん』は、子どもたちの人気者＜アンパンマン＞を生み出したやなせたかしと、小松暢の夫婦をモデルとした物語。ヒロインの＜朝田のぶ＞を今田美桜さん、＜柳井嵩＞を北村匠海さんが演じます。

のぶの母・羽多子を江口のりこさん、のぶの妹・蘭子を河合優実さん、メイコを原菜乃華さん、嵩の母・登美子を松嶋菜々子さん、謎のパン職人・屋村草吉役を阿部サダヲさんが演じます。

林田理沙アナウンサーが語りを、脚本は中園ミホさんが担当。主題歌『賜物』はRADWIMPSが手掛けています。

＜あらすじ＞

ようやく世に出た絵本『あんぱんまん』は低空飛行のままだった。

それでものぶ（今田美桜さん）は、子どもたちに読み聞かせを続ける。

そして雑誌『詩とメルヘン』の創刊から一年、嵩（北村匠海さん）は他の雑誌の編集長も務め、ますます忙しくなっていた。

そんな中、アンパンマンを『詩とメルヘン』で連載することに。

だが、連載された『怪傑アンパンマン』はあまり話題にならなかった。

一年後、たくや（大森元貴さん）が柳井家にやってきて…。