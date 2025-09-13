「新聞を読んでいる人のほうが認知症の進行がゆるやかだったり、発症年齢が高い」と指摘するのは、脳神経外科医で1万人以上の脳を診てきた石川久氏。いつもの新聞の読み方を「ひと工夫」するだけで、記憶力や集中力・基礎思考力など、脳のさまざまな機能を刺激することが可能になります。認知症を遠ざける新聞の読み方とは――著書『最近、「あれ」「それ」が増えてきた人のための70歳からの脳が老けない新聞の読み方』より、一部を抜粋して紹介します。

「言葉貯金ノート」を作ると、好奇心がよみがえる

学生のころ、「わからない言葉があったら辞書をひいてください」と先生に口酸っぱく言われたものですが、じつは「辞書をひく」ことが脳を活性化させるのにぴったりな行為であることをご存じでしょうか。

ところが、残念なことに社会人になると、辞書を開く機会は減っていきます。それは、実際の生活の中で知らない言葉があっても困る機会があまりないからかもしれません。

ただ、「知らないことを調べようとしない」のは、好奇心の衰えの原因となり、脳にとっては大問題です。

好奇心の衰えは、いずれ意欲の低下につながり、やがて認知症リスクを高めていきます。

言葉を知らなくても困ることは少ないかもしれませんが、認知症を患ってしまうのは困りますよね。そこで提案したいのが、「言葉貯金ノート」を作ることです。

新聞を読んでいると、意味がわからない言葉に出くわすことがあります。

そんなときは、その言葉をノートに書き出しましょう。

そして、辞書で意味を調べて、言葉の意味をノートに書いていきます。

意味がわからない言葉に出会うたびに、これをくり返します。

知らない言葉に出会う可能性は十分ある

新しい言葉は年々増えていますから、知らない言葉に出会う可能性は十分にあります。たとえば……2020年に発売された『新明解国語辞典 第八版』（三省堂）には約1500語の新語・新項目が追加されました。

新たに追加された言葉は、「ＩoＴ」、「アクティブラーニング」、「エアロゾル」、「エビデンス」、「GAFA（ガーファ）」、「拡張現実」、「世界記憶遺産」、「フェアトレード」、「むきむき」、「ロストジェネレーション」……などがあるようです。

この中に知らない言葉はありますか。

試しに、言葉貯金ノートに書いてみましょう。

言葉を五十音別・アルファベット順に分けて一覧にすると、言葉貯金ノートはより充実します。

「あ」のページを開くと、ＩoＴ……Internet of Things（モノのインターネット）。モノとモノをインターネットでつなげて、作業の効率化をはかる。

「む」のページを開くと、むきむき……各々がさまざまな方向を向いていること。それぞれの好みや方向に適した方面。

書きためると、まるで、自分だけのための辞書を手に入れたようになります。これを毎日続けると、意欲がどんどん高まっていきます。

その日のニュースを「ひと文字要約」今日の漢字を考える

毎年12月になると「今年の漢字」が発表されます。

これは日本漢字能力検定協会が行う行事で、「その年の世相を表す漢字一文字」を選び、漢字のすばらしさを伝えるのが主旨です。

新聞だけでなく、テレビのニュースやワイドショーでも大きく取り上げられるので、注目している人も多いと思います。

似たようなことを新聞の読み方に取り入れたら、楽しく脳活できるのではないかと、考えてみました。やり方はかんたんです。

新聞を読み終わったあと、「今日の漢字」を考えてみるのです。

新聞には、政治や経済のニュースもあれば、事件や事故、はたまたうれしいニュースなど、前日の主な出来事が載っています。これらのニュースを思い出しながら、出来事に共通する漢字はないかを考えるのです。

たとえば、2025年４月11日の朝日新聞にはこのような記事がありました。

・トランプ関税13時間で大転換トランプ米大統領が相互関税の一時停止を発表。

・がんの薬剤費、従来の50倍も10〜15年前にくらべて薬剤費が10〜50倍に増えている。

・酪農王国、肉牛も全国１位に肉用牛産出額１位が鹿児島から北海道に変わった。

この日のニュースから「今日の漢字」を決めるなら、何が最適でしょうか。正解はありませんので、自由に考えてみてください。



気になる「ひと文字」（写真はイメージ／写真提供：Photo AC)

ニュースを「ひと文字」で表す

私の場合は、関税政策の変更、薬剤費の変化、産出額１位の地域が変化……、『変』がしっくりきます。

関税、薬剤費、産出額、『金』も合っているような気がします。

ニュースをひと文字で表すというのは要約です。要約するためには、内容を理解して記憶し、その内容の中で一番重要なポイントはどこかを探し出し、さらに短く最適な表現にする必要があります。これで基礎思考力が鍛えられます。

新聞に限らず、「私の今日の漢字」を決めるのもおすすめです。

あなたに起こった1日の出来事を振り返って、カレンダーに今日がどんな日だったかを漢字ひと文字で記すのです。

あとからカレンダーを見れば、どんな1日だったかを思い出せますよね。これは記憶力のトレーニングにもなります。

