エミー賞受賞ドラマ『SHOGUN 将軍』は、日本の戦国時代について再現性の高さも話題になりました。時代考証を担当した、国際日本文化研究センターで教授を務めるフレデリック・クレインス氏いわく「戦国時代の武士たちには、命より家の将来や社会的立場を重んじ、死を“生の完成形”と捉える死生観があった」とのこと。戦国時代の武士たちは、《合戦での討死は名誉》とされ、主君の死や敗戦の際には、ためらうことなく自ら切腹を選んだといいます。戦国武士の生きざまを徹底検証したクレインス氏の著書『戦国武家の死生観 なぜ切腹するのか』より、一部を抜粋して紹介します。

武将たちはつねに複数の女性に囲まれていた

戦国時代は荒々しい男性的な時代であった反面、女性が表舞台で活躍する時代でもあったことは、広く知られるべき事実です。

もっぱら奥に引きこもり、公の武家社会に参加しなくなるのは江戸時代のことであり、戦国時代の女性たちの活動範囲は多岐にわたりました。

わかりやすい例としては、公式な場においても、武将たちの身辺を多くの女性たちが取り囲んでいた様子が挙げられます。

たとえば、信長の場合、序章で紹介した細川忠興や有名な森蘭丸など、少年たちが小姓として身辺に仕えていたことが知られていますが、つねに複数の女性も付き従っていたことが記録されています。

豊臣秀吉は常時、複数の側室に取り囲まれており、太刀持ちも小姓ではなく、側室の一人が務めていました。

同じく、徳川家康も20人程度の側室がつねに身辺に仕えていたことがわかっています。

時代劇で男性のみに囲まれた武将の姿を見ていると、まるで男女が空間的に棲み分けていたかのような印象を受けますが、戦国武将の身辺には必ず何人かの女性の姿があったのです。

政治の舞台でも女性が活躍していた

また、政治の舞台でも女性が活躍しており、家督は原則として男性が相続することにはなっていたものの、後継者候補が幼少であったり、ふさわしい男子が不在であったりすれば、女性が当主や城主を務めていました。

よく知られるように、今川氏親の妻であった寿桂尼(じゅけいに)は、夫の病気中および死後に長年にわたって今川家の政務を執り行い、女戦国大名として領国支配をこなしました。

また、秀吉の側室であった淀殿は、夫の死後に秀頼の生母として豊臣家の前面に立って政務にかかわりました。

さらに、豊後の立花道雪（戸次鑑連）の娘ぎん千代は立花城の城督・城領・諸道具を譲られたとされています。

ただ、このような女城主の存在は例外的であり、どちらかというと、武将たちのそば近くで支える役割の方が一般的でした。

たとえば、家康が最も信頼する側室の一人であった阿茶局は、諸大名に対する家康の取次役や使者役も担っていました。

さらに、慶長19（1614）年の大坂冬の陣では、女性たちが講和交渉を担っていました。

徳川方の代表は阿茶局で、豊臣方も淀殿の妹の常高院（京極高次夫人）が交渉を託され、両者が講和をまとめています。

大坂の陣の表向きの原因とされる方広寺鐘銘事件の際も、豊臣家は大野治長の母の大蔵卿局を家康のもとに派遣して、弁明させていました。

武家の女性たちが重要な役割を担っていたことは、秀吉から正妻寧々への書状や家康から娘亀姫への書状からも読み取れます。

戦国時代の女性の文通は断片的にしか残っていませんが、それらの書状から垣間見えるのは、江戸時代と比較すると、女性が政治により深くかかわり、より対等な扱いを受けていたことです。

武士の生首を洗い清める女性たち

このように戦国時代の女性たちは活動的で、時代劇からイメージされるように、家庭の奥に閉じ込められた存在ではありませんでした。

したがって、女性にもそれなりの胆力が求められており、男性が槍と刀を用いたのに対して、武家の女性はたしなみとして薙刀の訓練を受けていました。

もっとも、実際に女性が戦場に出る場面はほとんどなかったと考えられますが、その代わり、合戦の際には後方支援という重要な役割を果たしていました。

戦国時代の武家の女性の暮らしを伝える史料として有名な「おあむ物語」には、籠城の際に城内で鉛を溶かして型に流し、火縄銃の弾丸をつくっていた様子が描かれています。

驚くべきは、論功行賞が判定される重要な場であった首実検に備えて、敵将の首級を洗い清める役割を女性たちが担っていたことです。



薙刀を持って歩く、現代の武者行列（写真提供：Photo AC)

生首に取り囲まれるようにして寝泊まりをしていた

「おあむ物語」では、味方の武将が戦果として持ち帰った生首に付着した汚れを落とし、場合によっては身分の高い武将に見せかけるため、その顔に鉄漿（かね／お歯黒）を施していたことが伝えられます。

また、籠城戦の際、生首に取り囲まれるようにして寝泊まりをしていたという回顧も記されています。

生首を洗い清めるという行為にしても、現代人には想像もできない状況ですが、戦乱の時代にあっては決してめずらしい光景ではありませんでした。

戦国時代は男性だけでなく、女性たちも現代人とは異なる精神性を備えていました。

※本稿は『戦国武家の死生観 なぜ切腹するのか』（幻冬舎）の一部を再編集したものです。