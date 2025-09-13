国内女子メジャーは順延の第2R終了、佐藤心結が単独首位 第3Rは午前9時35分開始予定
＜ソニー 日本女子プロ選手権 3日目◇13日◇大洗ゴルフ倶楽部（茨城県）◇6840ヤード・パー72＞連日のサスペンデッドとなった国内女子メジャー大会は、第2ラウンドが終了した。午前7時24分に再開し、前日未ホールアウトだった10人は午前7時53分にプレー終了。トータル10アンダー・単独首位に佐藤心結が立った。
【写真】韓国から注目の“キューティフル”
トータル7アンダー・2位タイに桑木志帆と金澤志奈、トータル6アンダー・4位に堀琴音、トータル5アンダー・5位に小林光希が続く。トータル3アンダー・6位タイには申ジエ（韓国）、青木瀬令奈、仲宗根澄香、高野愛姫（あいひ）が並んでいる。今季3勝の佐久間朱莉はトータルイーブンパー・20位タイ。“キューティフル”ことパク・ヒョンギョン（韓国）はトータル2オーバー・40位タイで決勝に進んだ。第3ラウンドは午前9時35分開始を予定している。今大会の賞金総額は2億円。優勝者には3600万円が贈られる。
