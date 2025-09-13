2025年9月13日から開催される「東京2025世界陸上競技選手権大会」にポーランド代表として出場する女子ハンマー投げのアニタ・ヴォダルチク選手（40）が、9月10日に自身のインスタグラムを更新し、日本の新幹線とダッシュで「対決」する動画を公開した。

アニタ・ヴォダルチク選手は、女子ハンマー投げで82メートル98の世界記録保持者。オリンピックでは2012年のロンドン五輪、16年のリオ五輪、21年の東京五輪と3大会連続で金メダルを獲得した。

「Wow!!!」「Super!」

ヴォダルチク選手はインスタグラムで、背後の高架橋を走る新幹線に合わせ、陸上トラックをダッシュしている自身の動画を公開した。

動画には「japo?ski shinkansen vs. polskie pendolino」（日本の新幹線対ポーランドのペンドリーノ）というテロップをつけ、新幹線と「対決」したことを明かしていた。

新幹線とヴォダルチク選手は併走しているわけではなかったものの、このポストのコメント欄には「Wow!!!」「Super!」という声が集まり、盛り上がりを見せていた。