¡Ö£×£Å£Ó£Ô¡¥¡×ßÀÅÄ¿òÍµ¡¢¥ê¥Ý¡¼¥¿¡¼¤òÌ³¤á¤ë¡ÖÎ¹¥µ¥é¥À¡×¤Ç½é¤ÎÀ¸Ãæ·Ñ¤Ç¥Ï¥×¥Ë¥ó¥°Ï¢Â³¡Ä¥ì¥ó¥³¥ó¡Ö¼ý³Ï¡×¤ÇÅÝ¤ì¤½¤¦¤Ë¤Ê¤ê¥¹¥¿¥¸¥ªÈáÌÄ¡Ö¤¹¤´¤¤¤Î¤È¤ì¤Þ¤·¤¿¡ª¡×¡×
¡¡¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡Ö£×£Å£Ó£Ô¡¥¡×¤ÎßÀÅÄ¿òÍµ¤¬£±£³Æü¡¢Ãæ·Ñ¥ê¥Ý¡¼¥¿¡¼¤òÌ³¤á¤ë¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·ÏÎ¹¾ðÊóÈÖÁÈ¡ÖÄ«¤À¡ªÀ¸¤Ç¤¹Î¹¥µ¥é¥À¡×¡ÊÂçºå¡¦£Á£Â£Ã¥Æ¥ì¥ÓÀ©ºî¡¢ÅÚÍË¡¦¸áÁ°£¸»þ¡Ë¤ËÀ¸½Ð±é¤·¤¿¡£
¡¡ßÀÅÄ¤Ï½é¤Î¥ê¥Ý¡¼¥¿¡¼¤È¤Ê¤Ã¤¿¡ÖÀ¸Ãæ·Ñ¡×¥³¡¼¥Ê¡¼¤ÇÊ¼¸Ë¡¦É±Ï©»ÔÆâ¤«¤éÅÐ¾ì¤·¤¿¡£ßÀÅÄ¤Ï½é¤Î¥ê¥Ý¡¼¥¿¡¼¤È¤Ê¤Ã¤¿¡ÖÀ¸Ãæ·Ñ¡×¥³¡¼¥Ê¡¼¤ÇÊ¼¸Ë¸©¡¦É±Ï©»ÔÆâ¤«¤éÅÐ¾ì¤·¤¿¡£¥«¥á¥é¤Ø¸þ¤«¤Ã¤Æ¾®Áö¤ê¤ÇÅÐ¾ì¤·¤¿ßÀÅÄ¤Ï¡ÖÁ´¹ñ¤Î¤ß¤Ê¤µ¤ó¡¢¤ª¤Ï¤è¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤¢¤¤¤µ¤Ä¤·¡ÖßÀ¤Á¤ã¤ó¤È¸Æ¤ó¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡ª¡×¤È¼ê¤ò¿¶¤Ã¤Æ»ëÄ°¼Ô¤Ë¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£
¡¡Â³¤±¤Æ¡ÖÈó¾ï¤Ë¶ÛÄ¥¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¡Ö³Ú¤·¤à¤³¤È¤ò¿´¤¬¤±¤Þ¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ç¥²¥¹¥È½Ð±é¤·¤¿¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÆ£°æÎ´¤é¤È³Ý¤±¹ç¤¤¤Ê¤¬¤éÉ±Ï©»ÔÆâ¤Î¥ì¥ó¥³¥óÈª¤«¤éÃæ·Ñ¤·¤¿¡£ßÀÅÄ¤Ï¡Ö¥¹¥¿¥¸¥ª¤ÎÆ£°æ¤µ¤ó¡ª¤ªµ×¤·¤Ö¤ê¤Ç¤¹¡×¤ÈÆ£°æ¤Ø¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¤¬¤½¤Î¸å¡¢ÅÓÃæ¤Ç²»À¼¤¬Ê¹¤¼è¤ê¤Ë¤¯¤¯¤Ê¤ê¥ì¥®¥å¥é¡¼¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¾¡Ëó½£ÏÂ¤¬¡Ö»ö¸Î¤À¤è¡×¤ÈÆÍ¤Ã¹þ¤Þ¤ì¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¸å¤Ï²»À¼¥È¥é¥Ö¥ë¤â¤Ê¤¯¥ê¥Ý¡¼¥È¤·¥ì¥ó¥³¥ó¤Î¼ý³Ï¤ËÄ©Àï¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢ÅÓÃæ¤Ç£²ÅÙ¤â¿å¤ÎÃæ¤ØÅÝ¤ì¤½¤¦¤Ë¤Ê¤ê¥¹¥¿¥¸¥ª¤Î½Ð±é¼Ô¤«¤é¡Ö¥¢¡¼¡ª¡×¤ÈÈáÌÄ¤¬¤¢¤¬¤Ã¤¿¡£Âç¶ìÀï¤·¤¿¼ý³Ï¤À¤Ã¤¿¤¬¡Ö¤¹¤´¤¤¤Î½Ð¤¿¡ª¤´¤é¤ó¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤¿¡££Í£Ã¤òÌ³¤á¤ëÇÐÍ¥¤ÎÆ£ÌÚÄ¾¿Í¤Ø¡ÖËÍ¤Î¥ì¥ó¥³¥ó¤É¤¦¤Ç¤·¤¿¤«¡©¡×¤ÈÊ¹¤¯¤È¡Ö¤¬¤ó¤Ð¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¤è¡×¤ÈÎäÀÅ¤ËÊÖ¤µ¤ì¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ï¾Ð¤¤¤ËÊñ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡Àè½µ£¶Æü¤ÎÀ¸ÊüÁ÷¤Ç£Í£Ã¤òÌ³¤á¤ëÇÐÍ¥¤Î¾¾²¼Æà½ï¤¬¡ÖÍè½µ¤«¤éÎ¹¥µ¥é¥À¤Ë¿·¤¿¤Ê¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¤¬²Ã¤ï¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¾Ò²ð¤µ¤ì¤¿ßÀÅÄ¤Ï¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ç¡ÖÍè½µ¤«¤éÃæ·Ñ¥ê¥Ý¡¼¥¿¡¼¤È¤·¤ÆÎ¹¥µ¥é¥À¤Ë»²²Ã¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡ª¡×¤È¾Ð´é¤Ç¤¢¤¤¤µ¤Ä¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡Æ±ÈÖÁÈ¤ÎÁ´¹ñ³ÆÃÏ¤«¤é¤ÎÀ¸Ãæ·Ñ¥³¡¼¥Ê¡¼¤Ï¡¢£±£¹£¹£·Ç¯£´·î¤«¤éÃæ·Ñ¥ê¥Ý¡¼¥¿¡¼¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¿¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¥é¥Ã¥·¥ã¡¼ÈÄÁ°¤Î¸åÇ¤¤È¤·¤Æ£²£°£²£²Ç¯£´·î£¹Æü¤«¤éÃæ´ÝÍº°ì¤¬¡ÖÈ¯·¡¡ª¥Ë¥Ã¥Ý¥ó¤Ê¤«¤Þ¤ë°õ¡×¤ÈÂê¤·¤¿¥³¡¼¥Ê¡¼¤Ç¥ì¥®¥å¥é¡¼½Ð±é¡£¤·¤«¤·£¸·î£±£¶Æü¤ÎÈÖÁÈ¸ø¼°£×£Å£Â¤Ç¡Ö¡Ú¤ªÃÎ¤é¤»¡ÛºòÇ¯¤«¤é¤ªµÙ¤ß¤·¤Æ¤¤¤ë¥³¡¼¥Ê¡¼¡ØÈ¯·¡¡ª¥Ë¥Ã¥Ý¥ó¡¡¤Ê¤«¤Þ¤ë°õ¡Ù¤Ï½ªÎ»¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£°ú¤Â³¤¡ØÄ«¤À¡ªÀ¸¤Ç¤¹Î¹¥µ¥é¥À¡Ù¤ò¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡×¤ÈÈ¯É½¡£º£·î£¶Æü¤ËÃæ´Ý¤Î¸åÇ¤¤È¤·¤ÆßÀÅÄ¤Î¥ì¥®¥å¥é¡¼½Ð±é¤¬È¯É½¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£