サッカーJ1リーグは、12日（金）、に第29節の3試合が行われました。

首位の京都サンガF.C.は、6位サンフレッチェ広島とのアウェーゲーム。終盤までリードを許していたものの、FWラファエル エリアス選手のリーグ戦5試合連続ゴールとなる今季16得点目で同点。引き分けたものの、首位をキープしました。

首位京都を追いかける2位柏レイソルと3位ヴィッセル神戸はスコアレスドロー。5位FC町田ゼルビアはJ1残留争いにいる横浜FCと引き分け。この日12日は前節4位の鹿島アントラーズを除く上位5チームが試合をしたものの、勝ち点3を獲得したチームはいませんでした。

第29節残りは、13日（土）に6試合、15日（月）に1試合行われます。

【J1第29節】

◆神戸 0−0 柏（12日、ノエビアスタジアム神戸）

◆広島 1−1 京都（12日、エディオンピースウイング広島）

得点【広島】佐々木翔（後半18分）【京都】ラファエル エリアス（後半43分）

◆町田 1−1 横浜FC（12日、町田GIONスタジアム）

得点【町田】ミッチェル デューク（後半43分）【横浜FC】伊藤槙人（後半11分）

◆福岡 − C大阪（13日、ベスト電器スタジアム）

◆岡山 − 名古屋（13日、JFE晴れの国スタジアム）

◆鹿島 − 湘南（13日、メルカリスタジアム）

◆横浜FM − 川崎F（13日、日産スタジアム）

◆新潟 − 清水（13日、デンカビッグスワンスタジアム）

◆G大阪 − 浦和（13日、パナソニック スタジアム 吹田）

◆FC東京 − 東京V（15日、味の素スタジアム）