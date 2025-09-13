草磲剛が主演を務めるカンテレ・フジテレビ系月10ドラマ『終幕のロンド ーもう二度と、会えないあなたにー』の初回放送日が10月13日に決定し、初の本編映像となる予告編が公開された。

参考：中村ゆり、八木莉可子、塩野瑛久ら、草磲剛主演『終幕のロンド』レギュラーキャスト16名発表

本作は、遺品整理人である主人公が、遺品整理会社の仲間たちとともに、ときに孤独死した方の特殊清掃や遺品整理から、依頼主と直接向き合う生前整理まで、さまざまな事情を抱えた家族に寄り添っていくオリジナルストーリーのヒューマンドラマ。脚本は、草磲が主演を務めた『デフ・ヴォイス 法廷の手話通訳士』（NHK）の高橋美幸が手がける。

草磲は、商社マンとして忙しく働いていた5年前に妻を亡くした後、遺品から汲み取った故人の想いを遺族に伝える遺品整理人となった鳥飼樹を演じる。鳥飼は小学一年生の息子を育てながら、遺品整理会社「Heaven’s messenger」の仲間たちとともに、さまざまな事情で家族を亡くした遺族に寄り添っていく。

そのほか、中村ゆり、八木莉可子、塩野瑛久、長井短、小澤竜心、石山順征、永瀬矢紘、要潤、国仲涼子、古川雄大、月城かなと、大島蓉子、小柳ルミ子、村上弘明、中村雅俊、風吹ジュンがレギュラーキャストとして出演する。

ドラマ『終幕のロンド ーもう二度と、会えないあなたにー』予告映像 公開された予告映像は、主人公の鳥飼（草磲剛）が遺品整理人として働く中で大切にしている“ある場面”が映し出され、ご遺品箱に手を合わせる樹の姿と、穏やかな口調の中にも強い想いを秘めた言葉からは、残された遺族と真摯に向き合う、遺品整理人としての生き様がうかがえる。また、勤務先である遺品整理会社「Heaven’s messenger」のメンバーたち（八木莉可子、塩野瑛久、長井短、小澤竜心、大島蓉子、中村雅俊）も映し出されている。

そして鳥飼の運命を変えることになる、こはる（風吹ジュン）との出会いも。余命3カ月を宣告されたこはるの依頼は生前整理。それをきっかけに、鳥飼は彼女の一人娘で、巨大企業・御厨ホールディングス次期社長の妻・真琴（中村ゆり）と知り合うことになる。映像には2人が公園のベンチで隣り合って座る姿が捉えられている。

さらに、シングルファーザーとして鳥飼が男手一つで育てる息子（永瀬矢紘）に、優しいまなざしを向ける日常のひとコマや、真琴を取り巻く御厨家の人々（要潤、月城かなと、村上弘明、小柳ルミ子）、さまざまな思惑を抱える人物たち（古川雄大、国仲涼子、石山順征）も登場している。

なお、10月13日の初回は15分拡大で放送される。さらに、飯田基祐、加治将樹、川合諒、山時聡真、中島亜梨沙、西垣匠、雛形あきこ、本間日陽、六平直政、矢野聖人、山下愛織、吉村界人がゲストとして出演することも発表された。

（文＝リアルサウンド編集部）