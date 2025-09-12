「コーヒー」は1日に何杯まで? カフェインの悪影響を避ける目安量・オススメのタイミングを紹介

コーヒーの1日の適量はご存じですか？ 今回は、1日の目安やオススメの飲むタイミングについても「管理栄養士」の丹羽さんに解説していただきました。

監修管理栄養士：

丹羽 琴美（管理栄養士）

名古屋学芸大学管理栄養学部卒業。大学卒業後、愛知県内の老人ホームに管理栄養士として就職。献立作成・栄養管理・調理などを担当。その後、食の楽しさや、正しい知識を発信したいとの想いから、フリーランスの管理栄養士・ライターに。「有益な情報を読みやすく発信」をモットーに、記事の執筆や編集、レシピ作成などを手がけている。

編集部

カフェインによる悪影響を受けないためには、コーヒーは1日何杯までなら飲んでよいのでしょうか？

丹羽さん

コーヒーの適正な摂取量として、健康な成人でマグカップ約3杯までがおすすめです。カナダ保健省が、カフェインの適正量を1日400mgまでと発表しており、コーヒーに換算するとマグカップ3杯にあたるためです。

編集部

妊婦さんやお子さんの、コーヒーの目安摂取量はどのくらいですか？

丹羽さん

妊婦さんの場合、1日のコーヒーをマグカップで2杯程度、カフェイン量でいうと200mgに抑えるのがおすすめです。妊婦さんがカフェインを摂り過ぎると、子どもが低体重で生まれてしまう可能性があるためです。10～12歳のお子さんの場合、1日にカフェイン85mg、コーヒーでいうとカフェオレをマグカップに約1杯までが推奨されています。子どもはカフェインの影響が大人よりも出やすいため、要注意です。

編集部

コーヒーを飲む際、不眠や胃腸障害などの症状が出にくいタイミングはありますか？

丹羽さん

眠れなくなるのをさけるには、寝る時間から逆算して、8時間前にはコーヒーを飲み終わるのが理想です。カフェインを摂取してから2～8時間は、体内で覚醒作用が働く可能性があるからです。時間帯には個人差があるため、自分の体に合わせて考えてみてください。また、胃腸障害を予防するために、空腹時はなるべくさけるのがおすすめです。

※この記事はMedical DOCにて【コーヒーの飲み過ぎは健康に悪い？ 飲み過ぎによる症状と正しい飲み方を管理栄養士に聞く】と題して公開した記事を再編集して配信しており、内容はその取材時のものです。