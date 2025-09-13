草磲剛主演ドラマ『終幕のロンド』本編映像初解禁！遺品整理人として大切にしている“ある場面”を映し出す

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

草なぎ剛（「なぎ」は、弓へんに前＋刀が正式表記）主演を務める、カンテレ・フジテレビ系ドラマ『終幕のロンド －もう二度と、会えないあなたに－』の第1弾となる本編映像が解禁された。

■草なぎ剛演じる遺品整理人が、事情を抱えた家族に寄り添う

本作は、妻を亡くし、幼い息子を男手ひとつで育てるシングルファーザーで、遺品整理人の鳥飼樹（草なぎ剛）が、遺品整理会社の仲間たちとともに、ときに孤独死した方の特殊清掃や遺品整理から、依頼主と直接向き合う生前整理まで、様々な事情を抱えた家族に寄り添っていく心温まるヒューマンドラマ。

遺品に込められた故人の最期のメッセージを解き明かす人間ドラマの他、せつない大人の恋も描かれ、先の展開が気になるオリジナルストーリーとなっている。

■鳥飼樹（草なぎ剛）の生き様、運命の出会い、日常のひとコマを収めた本編映像

今回解禁された予告映像は、主人公の鳥飼樹（草なぎ剛）が遺品整理人として働くなかで大切にしている“ある場面”が映し出され、ご遺品箱に手を合わせる樹の姿と、穏やかな口調のなかにも強い想いを秘めた言葉からは、残されたご遺族と真摯（しんし）に向き合う、遺品整理人としての生き様がうかがえる。

また、勤務先である遺品整理会社「Heaven’s messenger」のメンバーたち（八木莉可子、塩野瑛久、長井短、小澤竜心、大島蓉子、中村雅俊）との描写もあり、遺品整理に向かった先で、様々な人間ドラマが待ち受けていることを期待させる仕上がりとなっている。

そして樹の運命を変えることになる、こはる（風吹ジュン）との出会いも――。余命3ヵ月を宣告されたこはるの依頼は生前整理。それをきっかけに、樹は彼女のひとり娘で、巨大企業・御厨ホールディングス次期社長の妻・真琴（中村ゆり）と知り合うことになり、予告映像にはふたりが公園のベンチで隣り合って座る姿が。戸惑いや切なさを感じさせるその表情からは、今後展開されるであろう、ふたりの道ならぬ関係を予感させる。

さらに、シングルファーザーとして樹が男手ひとつで育てる息子（永瀬矢紘）に、優しいまなざしを向ける日常のひとコマや、真琴を取り巻く御厨家の人々（要潤、月城かなと、村上弘明、小柳ルミ子）、様々な思惑を抱える人物たち（古川雄大、国仲涼子、石山順征）も登場し、実力派俳優たちの何やら意味ありげな表情は、劇中でいくつもの物語が複雑にからみあうことを予期させ、おのずと期待が高まる。

誰にでもいつかは訪れる、永遠の別れ。ある日突然、思いもよらない最期の別れに直面することもある。遺品整理人が届けるのは、残された大切なご遺品だけでなく、去り行く人たちが伝えきれなかった真実の想い。人生とは、家族とは、愛とは何か――。涙なくして見られない、1話ごとに心揺さぶられる本作に注目だ。

■初回放送日は10月13日、初回15分拡大で決定

放送日は、10月13日スタート、初回15分拡大で決定。また、ドラマを盛り上げるゲスト出演者たちも解禁となり、飯田基祐、加治将樹、川合諒、山時聡真、中島亜梨沙、西垣匠、雛形あきこ、本間日陽、六平直政、矢野聖人、山下愛織、吉村界人（五十音順）らの出演も決定している。

■番組情報

カンテレ・フジテレビ系『終幕のロンド －もう二度と、会えないあなたに－』

10/13（月）スタート

毎週月曜22:00～

出演：草なぎ剛 中村ゆり

八木莉可子 塩野瑛久 長井短 小澤竜心 石山順征 永瀬矢紘 ／

要潤 国仲涼子 古川雄大 月城かなと ／ 大島蓉子 小柳ルミ子 村上弘明

中村雅俊 風吹ジュン

脚本：高橋美幸

制作著作：カンテレ

■関連リンク

ドラマ『終幕のロンド ―もう二度と、会えないあなたに―』番組サイト

https://www.ktv.jp/shumaku-rondo/

■【画像】ドラマ『終幕のロンド』場面写真