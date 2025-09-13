【実話】不妊治療で700万円の貯金を使い果たす夫婦!?あきらめかけた最後の治療で奇跡が起きる【著者に聞いた】
ぺ子(@pntmaster)さんは、SNSやブログを中心に実話に基づいた作品をいくつも公開している。SNSに投稿された『原因は、俺…？』という作品はフォロワーさんの実体験を基に描かれ、注目を集めている。本作を紹介するとともに、不妊治療の経験がある作者に、治療を経て変化した夫婦の絆などについても話を聞いた。
※この作品は事実に基づいたフィクションであり、実在する人物・団体とは関係ありません。
長年の不妊治療で、700万円の貯金をすべて使い果たそうとしている夫婦。大変なことはあったが、「ここまでやったら、もう悔いはない」と話す妻。そして「この3回で不妊治療を終わりにしよう」と夫に告げる。
福岡で治療を始めてからは生活習慣を気にせず、妻と一緒にはしご酒をして遊んだりした。気を抜いて生活しているうちに、治療もどんどん進んでいく。
けれど、1回目と2回目は着床はしなかった。2人で終わりを決めているので、むしろ気持ちは楽だったという。
そして最後の着床判定日で、なんと着床に成功！3回目のROSIを用いた治療で、子どもを授かることができたのだ。
ROSIは出産までたどり着きづらいと言われているが、子どもは順調に成長して、無事出産まで辿り着くことができたのであった。
――妻のしょうこさんは無事に出産されましたね。不妊治療を始めてどれくらいで授かったのでしょうか？
推測ですが、授かるまでには4〜5年ほどかかったのではないかと思います。男性不妊が判明するまでが2年、そして病院変更や、治療を休んでいた期間なども含めると、そのくらいの期間になるのではないでしょうか。
――夫婦の努力と前向きな気持ちが、出産という奇跡を起こしたように思えます。この点についてはいかがでしょうか？
このご夫婦の場合は、努力と前向きさが奇跡を引き寄せたと言えるかもしれません。しかし、不妊治療にはどうしても「運」の要素もあります。夫婦でたくさん話し合い、子どもの有無に関わらず幸せに歩める選択をすることが、何よりも大切だと思います。
取材協力：ぺ子(@pntmaster)
