９月１３日放送【シューイチ★セブン】これぞ地元のソウルフード☆東京初上陸！スターローカルチェーン
週末が明るく・楽しくなる情報をお届けする「シューイチ★セブン」
今回は、地元でスターのように愛され
東京に初進出した地方チェーン店を特集します！
《出演》
佐藤和奏（シューイチ★セブンリポーター）
【ご紹介したお店】
★大分・日田やきそばの元祖
想夫恋 十条銀座店
営業時間
平日11:00〜22:00（LO21：30）
日曜11:00〜21:00（LO20：30）
定休日／不定休
住所：東京都北区十条仲原1-24-10
想夫恋焼き 並 1050円
きざみしそトッピング 200円
目玉焼き150円
★70年愛される〆の裏メニュー！
成吉思汗（ジンギスカン）だるま 上野御徒町店
営業時間：11:30〜翌2:00 (L.O. 1:30)
住所：東京都文京区湯島 3-41-5
≪メニュー≫
成吉思汗 1290円
≪〆のお茶漬けアレンジ≫
ほうじ茶 サービス
ジンギスカンのたれ 無料
ライス（小） 230円
★北海道のご当地グルメが味わえるパン屋さん
ペンギンベーカリー 国分寺府中街道店
営業時間：【全日】 10:00〜19:00
住所： 東京都国分寺市東恋ヶ窪5-15-1
≪メニュー≫
カレーパンフォンデュ 300円
海老カレーパンフォンデュ 380円
北海道名物！ザンギ串 420円
創業の味 もちべえ 260円