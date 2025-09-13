週末が明るく・楽しくなる情報をお届けする「シューイチ★セブン」

今回は、地元でスターのように愛され
東京に初進出した地方チェーン店を特集します！

★大分・日田やきそばの元祖
想夫恋  十条銀座店
営業時間
 平日11:00〜22:00（LO21：30）
 日曜11:00〜21:00（LO20：30）
 定休日／不定休
住所：東京都北区十条仲原1-24-10

≪メニュー≫
想夫恋焼き　並　1050円
きざみしそトッピング　200円
目玉焼き150円

★70年愛される〆の裏メニュー！
成吉思汗（ジンギスカン）だるま 上野御徒町店
営業時間：11:30〜翌2:00 (L.O. 1:30)
住所：東京都文京区湯島 3-41-5

≪メニュー≫
成吉思汗　1290円

≪〆のお茶漬けアレンジ≫　
ほうじ茶 サービス
ジンギスカンのたれ 無料
ライス（小） 230円

★北海道のご当地グルメが味わえるパン屋さん
ペンギンベーカリー　国分寺府中街道店
営業時間：【全日】 10:00〜19:00
住所： 東京都国分寺市東恋ヶ窪5-15-1

≪メニュー≫
カレーパンフォンデュ　300円
海老カレーパンフォンデュ　380円
北海道名物！ザンギ串　420円
創業の味　もちべえ　260円