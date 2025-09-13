【GUのベージュ】が可愛い！ 40・50代が今 → 秋で真似したい！「スカート着回しコーデ」

コーデ迷子になりがちな季節の変わり目。次の季節を意識したアイテムを買い足すなら、今から使えるボトムスが正解かも。リサーチする中で編集部が注目したのは、【GU（ジーユー）】から登場している「プリーツスカート」。トレンドのプレッピーやクラシカルなムードにもフィットして、オンオフ問わず着まわせるアイテムです。その中でも、好印象を狙える“ベージュ”にフォーカス。今回はGUスタッフさんによる「スカート着まわしコーデ」を解説します！

ラップデザインがアクセント！ 大人に似合うプリーツスカート

【GU】「ラッププリーツミディスカート」\2,990（税込）

カジュアルなムード漂う太めプリーツが、プレッピーなムードを演出。遊び心のあるラップデザインも、コーデのアクセントとして注目したいポイントです。ニュートラルなベージュのスカートは、きれいめにもカジュアルにも振りやすく、デイリーコーデで重宝する予感。まだ残暑が厳しい今の時期は、スタッフのRumiさんのようにコンパクトなTシャツを合わせて涼しげに仕上げて。ベージュと黒のシックな色味で統一するのが、大人っぽく見せるポイント。

ベージュ × ブラウンで秋ムードにシフト

ベージュのスカートにブラウンのトップスを合わせれば、一気に秋らしいムードに。フリルのブラウスをレイヤードして程よい甘さをプラスすると、女性らしさも備わったコーデに仕上がります。秋冬トレンドとして注目されているチェック柄の羽織りを合わせるのも、垢抜けのコツ。

※すべての商品情報・画像はGU出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Emika.M