開幕3連勝のレアルに暗雲…DFリュディガー、左脚大腿直筋の負傷により最大3カ月の離脱へ
ラ・リーガのレアル・マドリードは12日、同クラブに所属するドイツ代表DFアントニオ・リュディガーの負傷状況を発表した。
現在32歳のリュディガーは、2011年にシュトゥットガルトのBチームでプロキャリアをスタート。翌年にトップチームへ昇格を果たすと、ローマでのプレーを経て、2017年夏にチェルシーへと完全移籍で加わった。2022年6月にはレアル・マドリードに加入し、ここまで公式戦157試合出場7ゴール2アシストをマーク。在籍4年目となる今季も、FIFAクラブワールドカップを含む公式戦6試合に出場している。
FIFAワールドカップ26欧州予選に臨んだドイツ代表での活動を終え、所属するレアル・マドリードに合流していたリュディガー。そんななか、“白い巨人”がクラブ公式サイトを通じてメディカルレポートを発表し、同選手が左脚大腿直筋の負傷と診断されたことを明かした。
スペイン紙『マルカ』によれば、リュディガーは12日のトレーニング終盤に負傷した模様で、その後に公表されたラ・リーガ第4節レアル・ソシエダ戦の招集リストから外れていた。なお、同紙は離脱期間を2カ月半から3カ月と報じている。
