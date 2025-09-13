こちらは｢かいサポ（お買いものサポーターチーム）｣が編集・執筆した記事です。

汚れが蓄積した車の窓ガラスだと雨天時に見にくいですよね。安全運転のためには定期的な油膜除去と合わせて、コーティング併用で撥水性能を長続きさせるのもポイントです。

そこで今回はサッと使える簡易系ガラスコーティングの中から、クラウドファンディングで先行販売中の「LADASクリアコート」という製品を試したレポートをお届けします。

コーティング剤選びの参考にしてみてください。

スプレーして拭くだけの手軽さ

こちらが今回使った窓ガラス用のコーティング剤「LADAS クリアコート」。先行セール価格で1本4,760円（税・送料込）。

セラミック系コーティングで250ml入り（フロントガラス50枚分相当）という大容量タイプなので、大手の簡易ガラス撥水剤に比べると高めに感じますがこだわりブランド系の商品としての容量単価は相場並みかと。

施工は30〜50cm四方に1プッシュし、2〜3分待ってマイクロファイバークロスで伸ばすのみ。伸びが良く、ムラにならずにサッと塗れたのでコーディング剤としてはかなり簡単ですね。

あとは定着のために12時間ほど濡らさずに待つのみ。屋根なし駐車場の場合は雨が降らない日を選ぶように注意しましょう。

より流れ落ちてくれる

筆者家族カーのフロントガラスはそれなりに撥水性が残っていたので少し差が分かりにくいですが、実際に見た感じでは施工側の方が水滴残りが少なく撥水性や滑水性は向上していると感じました。

左側：未施工、右側：施工済み

同様に次は別の家族カーのリアガラスでトライ。垂直なガラスなのでパッと見た感じは大きく変わりませんが、

左側：未施工、右側：施工済み

水をかけたあとに時間を置いてチェックしてみると施工側の方が水滴残りが少ない状態でした。

どちらの実験もメンテナンス状態が良かったので差は少なかったですが、雨天時に水滴がベタっと張り付くような状態であればより効果を実感できそうです。

マイクロファイバークロスも付属

先行セールでは施工に使えるマイクロファイバークロスに加え、油膜汚れなどにも効くガラスクリーナーの試供品も付属中なのでちょっとおトクになっていましたよ。

気になった人は下のリンクから詳細をチェックしてみてください！

