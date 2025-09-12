Image: Nothing

Nothingから、新しいワイヤレスイヤホン「Ear (3)」が9月18日21時（日本時間）に発表されます。

Ear (3)と言いつつ、実際は通算6代目ですが、ティザーとして公開された実際の製品画像を見る限り、Nothingの特徴的な透明のスケルトンデザインは踏襲しつつ、いくつか気になるデザインの変化がありそうです。

ティザー画像から新製品の機能を推測

まず、イヤホンの軸の外側に不透明な円筒状のパーツがあるのですが、これは良し悪しありそうです。

「良い意味」での可能性は、これがタッチ/スワイプ操作で細かい調整ができるインターフェイスかもしれないところです。個人的には、現行のEar AやEar Budsで採用されている従来の「つまむ」操作よりも、こちらの方が好み。このインターフェイスの変更が改善と思うか改悪と思うかは、どのくらい洗練されて実装されているかにかかっています。タッチやスワイプの感度が強すぎても弱すぎても使いづらいので、ここは使ってみないとわからないポイントですね。

「悪い意味」での可能性は、Nothingが徐々にイヤホンの透明なスケルトンデザインを失っているように見えることです。ガジェットのデザインは、製品がアップデートされるとともに変わっていくべくものではありますが、Nothingの美学、内部の部品が見えるスケルトンデザインは継がれるべきだと思うのです。これまでのイヤホンのモデルも完全に透明だったわけではありませんが、今回の実機のティザー画像からは、そのデザインが失われているように感じます。

18 September. pic.twitter.com/GxrBXvxtE1 - Nothing (@nothing) September 8, 2025

と、いろいろ書きましたが、すべて憶測ですのであしからず。

まだイヤホン全体のデザインはベールに隠されています。いつものようにNothingは、9月18日まで情報を小出しにするでしょう。タッチ操作が本当に搭載されるかどうかもわかりませんが、この写真を見る限りでは何かしらの変化はありそうだと思っています。

さらに憶測を続けると、この写真では、Ear (3)が、ちょっと太った感じというかずんぐりして見えますが、これで音質がさらに良くなっているのかもしれません。もっと大きいドライバーを入れるためのスペース、より通気性を確保して歪みを改善するための設計変更の結果かもしれません。

Ear (3)が期待通りのアップデートになるかどうかはまだ謎ですが、近々明らかになります。

参考までに、今のNothing Ear Photo: Raymond Wong / Gizmodo US