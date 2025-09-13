ミュージカル「黒執事」〜緑の魔女と人狼の森、大阪で開幕 舞台写真＆キャストコメント公開
『ミュージカル「黒執事」〜緑の魔女と人狼の森〜』が12日、大阪・梅田芸術劇場メインホールにて開幕した。あわせて、舞台写真とキャストコメントが公開された。
【舞台写真10点】再現度高！ミュージカル「黒執事」〜緑の魔女と人狼の森〜
本作は、月刊『Gファンタジー』（スクウェア・エニックス）にて連載中の大人気漫画『黒執事』が原作。ダークファンタジーの金字塔である同作は、2009年の舞台化以降ミュージカル『黒執事』としてこれまで長きにわたり舞台公演を行ってきた。今作では、2025年4月に放送されたアニメ『黒執事 -緑の魔女編-』でも描かれた、原作屈指の人気エピソードが“生執事”として待望の舞台化となった。
公演は、12日〜15日に大阪・梅田芸術劇場メインホール、21日〜28日に東京・Kanadevia Hallにて上演される。28日午後5時30分開演の大千秋楽公演では、Streaming+でライブ配信される。
■キャストコメント
▼セバスチャン・ミカエリス役：立石俊樹
いよいよミュージカル「黒執事」新作公演が開幕しました。カンパニー全員で心をひとつに、「緑の魔女と人狼の森」という新たな物語を紡いできました。稽古場では、まるでそこに世界が存在するかのような没入感をどう届けるかを追求し、試行錯誤を重ねてきました。座長として、そしてセバスチャンを演じる者として、この歴史の一ページを皆さまにお届けできることを誇りに思います。舞台の幕が上がった瞬間から最後の一秒まで、『黒執事』の世界に浸り、存分に楽しんでいただけると確信しています。どうぞご期待ください。
▼シエル・ファントムハイヴ役 小林郁大
ついに公演が始まりました！今日まで本当にあっという間でした。原作漫画を読んだ時に、舞台でどうやるんだろうと思っていたシーンがどれもどんどん進化していって、毎日稽古場でワクワクしていました。不気味でおもしろくてカッコいいもかわいいもいっぱいあるので、たくさんの方に観ていただけたらうれしいです。僕も最後まで精一杯シエルを演じていきます。みなさんと劇場でお会いできるのを楽しみにしています。
▼ジークリンデ・サリヴァン役 Clara
この舞台の見どころは、先ずはやはり、セバスチャンの悪魔っぷりを堪能できるところ、そして登場人物の背景や想い、絆を紐解いていく深いストーリーです。その中にもコミカルな場面や素晴らしいダンスや歌が散りばめられていて、最初から最後まで全部が見どころとなっております!!私は緑の魔女・サリヴァンとして、千穐楽まで丁寧に心を込めて演じていきたいと思っています。この『黒執事』の世界にぜひお越しください。劇場でお待ちしています！
▼ヴォルフラム・ゲルツァー役 小野田龍之介
ミュージカル「黒執事」の最新作「緑の魔女と人狼の森」がついに開幕！ヴォルフラムという男を通じて、この物語の奥深さや迫力を皆様にお届けできるように日々努めてまいります。スタッフ・キャスト一同、この夏、心血を注いで創ってまいりました。ぜひ劇場で、一つの村の闇と魔の世界へと足を踏み入れてください。
