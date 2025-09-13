終売前に駆け込めーーーッ！【ミスド】9月下旬まで！「涼風麺」をチェック

9月になってもまだまだ暑い日が続いて食欲がない……という方におすすめなのが【ミスタードーナツ】の「涼風麺」です。今回は、涼し気な見た目とひんやり感がやみつきになると話題の商品をご紹介します。9月下旬までの販売予定のため、気になる方はお早めに！

食欲そそるっ！「濃厚ごま豆乳担々涼風麺」

@ftn_picsレポーターHaruさんのイチオシは、見た目から濃厚さが伝わってくるクリーミーなスープが特徴の「濃厚ごま豆乳担々涼風麺」。レポーターHaruさんによると、スープは「ほんのりココナッツを感じる」とのこと。濃厚ながらも、最後まで飽きることなく食べられそうです。たっぷり乗った肉味噌を混ぜながら、少しずつ味変して食べるのも良さそう。お値段は\671（税込）。ピリ辛麺が好きな方は、試してみる価値ありですよ！

これハマりそう！「トマトレモン塩スープの海鮮野菜涼風麺」

レポーターHaruさんが「大当たりキターッ！」と大興奮のこちらは、トマトベースの冷たいスープに海鮮や野菜をトッピングした「トマトレモン塩スープの海鮮涼風麺」。公式サイトによると「完熟トマト使用のピューレとシチリア産レモン果汁」をブレンドしたスープにオリーブオイルを加えて「洋風仕立て」にしているのだとか。Haruさんいわく「やや少なめ」とのことなので、食欲がない時でもするっとさっぱり食べることができそう。お気に入りのドーナツと一緒に注文するのもおすすめです。

※すべての商品情報・画像はftn_pics出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Yuri.A