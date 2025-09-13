どう考えても小さすぎる箱に入ろうと、一生懸命努力してみたけれど…？自分のからだのサイズに見合わない箱に何とか入ろうとする猫さんの光景は35万6千回以上表示され、1万8千件のいいねが寄せられることとなりました。

【写真：ダンボールに入ろうとする猫→『箱のサイズ』を見てみると…】

段ボールチャレンジ中

X（旧Twitter）アカウント『@magaodemukuchi』に投稿されたのは、まん丸な目がチャームポイントのキジ白の女の子「クロエ」ちゃんが、小さい段ボールに入ろうと奮闘している姿です。

この日、飼い主さんがふと見てみるとクロエちゃんが自分の体より遥かに小さな段ボールに足を4本突っ込んで、ドヤ顔でこちらを見上げていたのだそうです。

クロエちゃんが何とか頭を段ボールの中にねじ込もうと、必死で体を折り曲げているのを見て、飼い主さんは「私の見立てによると、無理ですねえ……」と心の声を漏らしてしまったとか。

まるで「自分はまだ小さいはず！」と信じて疑わないようなお茶目なクロエちゃんの姿は、たくさんの人々に笑いを届けることとなったのでした。

投稿には、「猫が小さめ好きなのは分かってるが限度ってものがw」「『あれぇ？なんだかこの箱ちっちゃくなったぁ？』って顔しててかわいいですね」「いやワンチャンいけるかも？w」「もうちょい大きめの段ボールがベストですよねw」など、たくさんのコメントが寄せられています。

今日も自由に楽しんでいます

普段から小さめの箱が大好きなクロエちゃんは、別の日にも段ボールチャレンジをしていたのだそうです。下半身をすっぽり綺麗に段ボールに収め、ペロリと舌を出している表情はちょっぴり得意げだったといいます。

また別の日には、前足を大きく左右に開いた新しい香箱座りのポーズでこちらを見つめていたのだとか。

飼い主さんは「香箱座りの亜種」を発見したかと思ったそうです。クロエちゃんの愛嬌たっぷりでユニークな日々の暮らしの様子は、これからも多くの人々の心を癒し、笑顔にし続けてくれることでしょう。

Xアカウント『@magaodemukuchi』では、この他にも猫のおもしろくてかわいい姿をたくさん見ることができます。

写真・動画提供：Xアカウント「@magaodemukuchi」さま

執筆：藤井花音

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

