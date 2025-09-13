EXOチャンヨル「家に消防士さん6人が来て…」最近の“事件”を告白【M：ZINE（エンジン）SM大集結SP収録に潜入】
【モデルプレス＝2025/09/13】テレビ朝日系音楽バラエティー番組『M：ZINE（エンジン）』（毎週金曜深夜1時30分〜※一部地域を除く）が、動画配信プラットフォーム「TELASA（テラサ）」とタッグを組み、9月6日（土）、13日（土）（深夜0時30分〜）の2週にわたって放送する『SM ENTERTAINMENT大集結SP M：ZINE特別編』。モデルプレスでは収録現場に潜入し、アーティストの様子をレポート。ここではEXO-CHANYEOL（※9月13日放送）について紹介する。
【写真】三浦春馬さん＆EXOチャンヨルの2ショット
“音楽”MAGAZINEを作るべく、毎月1組ピックアップアーティストを招き、アーティストの魅力を引き出していく音楽バラエティー『M：ZINE（エンジン）』。Mrs. GREEN APPLE・若井滉斗、相席スタート・山添寛、テレビ朝日の林美桜アナウンサーらがアーティストの魅力を徹底解剖していく同番組と、動画配信プラットフォーム「TELASA（テラサ）」がタッグを組んだ特別編。今年創立30周年を迎える韓国大手事務所、SMエンタテインメントの所属アーティスト10組を招き、撮りおろしパフォーマンスあり、トークありの永久保存版となる『SM ENTERTAINMENT大集結SP M：ZINE特別編』を届ける。
EXO-CHANYEOLは自身も作詞作曲に参加したソロ曲「考えてみたら」を地上波でパフォーマンス。TELASAでのトークパートでは最近起きた一大事件簿について、自宅のベランダにスズメバチが巣を作ってしまったことを告白。消防署に電話したところ、「消防士さん6人が来て、本当に大きい消防車で」といい、あまりの大掛かりな出動に「これ、俺の！？」と驚いたというが、最終的には完全に役割分担したうえで駆除してくれたという。「完璧なフォーメーションで…EXOみたいなフォーメーションでした（笑）」と例えて笑いを誘っていた。
地上波とTELASAのそれぞれでしか見られない、番組だけの撮りおろしパフォーマンス＆トークを放送。放送後より見逃し配信ほか、TELASA独占のオリジナルコンテンツが続々と配信される。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
◆「M：ZINE（エンジン）」でSMエンタテインメントのアーティスト10組集結
◆チャンヨル「家に消防士さん6人が来て…」とある事件？を告白
◆TELASA独占のオリジナルコンテンツも配信へ
