生後間もない頃に保護された小さな子猫。みんなに大切にされ成長していく姿が可愛いと反響を呼んでいます。動画の再生回数はすでに4000回を超え、愛らしい成長の記録が話題を呼んでいます。

【動画：手のひらサイズの白黒子猫を保護して『10年』育てた結果…】

10年前に保護した子猫

TikTokアカウント「名乗る程の者でもないです」に投稿されたのは、10年前に保護された子猫の成長の様子です。投稿者さんは10年前に猫の銀次郎くんを保護したそうです。

先住猫のももちゃんは、ダンボール箱の中でタオルにくるまれる生後間もない子猫の銀次郎くんを不思議そうな、心配そうな顔で見ていたのだそう。ですが、銀次郎くんがおすわりできるようになると、ももちゃんは後ろから見守っているようでした。

先住猫さんと仲良しに！

銀次郎くんは生後間もなかったため、ミルクを飲ませてもらい成長したそうです。

動き回れるまで体が大きくなった銀次郎くんは、ももちゃんに遊んでもらいたくて近くにいるようになったのだそう。寝そべるももちゃんの背中に抱きつく可愛い姿を見せてくれたそうです。

大きくなっても変わらない関係

さらに大きくなった銀次郎くんは、相変わらずももちゃんの背中に乗っていたそうです。

小さい頃はももちゃんのことが少し怖いと感じていたのか、距離を保っているような時期もありましたが、寄り添うふたりからはとても仲の良い雰囲気が伝わってきます。

現在体重7kgという銀次郎くん。大きくなっても仲良しな関係は変わらないようです。同居猫3匹が集まり、のんびり過ごしていることもあるのだそう。

投稿者さんは「銀次郎くんはうちを選んで舞い降りてきてくれた天使だと思ってます」とコメントしています。投稿者さんやももちゃんに愛され成長した銀次郎くんでした。

投稿には「模様かわいすぎ～って見てたら最後なかなかの大きさに育ってて可愛すぎた」「家を選んで迷いこんできた天使と言う言葉は、ホントにそう」といったコメントが寄せられています。

TikTokアカウント「名乗る程の者でもないです」では、銀次郎くんと同居猫ちゃんたちの日常などが投稿されています。

写真・動画提供：TikTokアカウント「名乗る程の者でもないです」さま

執筆：tonakai

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。