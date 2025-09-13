»°µÈºÌ²Ö¡¢¥¯¡¼¥ë¤Ê¹õ¤Î¥»¥Ã¥È¥¢¥Ã¥×¤Ç¡Öº£ºÝ¤Î¡½¡½¡×¥¤¥Ù¤ËÅÐ¾ì¡¡Î®Äª¤Ê±Ñ¸ì¤Ç¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤â
¥¯¡¼¥ë¤Ê¹õ¤Î¥»¥Ã¥È¥¢¥Ã¥×¤ÇÅÐ¾ì¤·¤¿»°µÈºÌ²Ö
»³ºê¸¿Í¡¢ÅÚ²°ÂÀË±¡¢°ëÂ¼Í¦ÅÍ¡¢»°µÈºÌ²Ö¡¢Ëè·§¹îºÈ¡¢¿ÜÆ£ÍýºÌ¡¢ÃÓÆâÇîÇ·¡¢¶Ì¾ë¥Æ¥£¥Ê¡¢Âé¸ï¸×ÂÁÏ¯¡¢¸¼Íý¡¢µÈÌøºéÎÉ¡¢²ìÍè¸¿Í¡¢º´Æ£¿®²ð´ÆÆÄ¤¬11Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿Netflix¥·¥ê¡¼¥º¡Øº£ºÝ¤Î¹ñ¤Î¥¢¥ê¥¹¡Ù¥·¡¼¥º¥ó3¡Ê9·î25ÆüÀ¤³¦ÆÈÀêÇÛ¿®¡Ë¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¥Õ¥¡¥ó¥¤¥Ù¥ó¥È¤ËÅÐÃÅ¡£ÁíÀª13¿Í¤¬ÅÐ¾ì¤·¡¢¥È¡¼¥¯¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Øº£ºÝ¤Î¹ñ¤Î¥¢¥ê¥¹¡Ù¥Õ¥¡¥ó¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤ò¸ì¤ë»°µÈºÌ²Ö
ËãÀ¸±©Ï¤»á¸¶ºî¤Î¥³¥ß¥Ã¥¯¥¹¤ò±ÇÁü²½¤·¤¿¡¢¥µ¥Ð¥¤¥Ð¥ë¥É¥é¥Þ¤ÎNetflix¥·¥ê¡¼¥º¡Öº£ºÝ¤Î¹ñ¤Î¥¢¥ê¥¹¡×¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¥·¡¼¥º¥ó1, 2¤¬À©ºî¤µ¤ì¡¢À¤³¦Ãæ¤ÇTOP10Æþ¤ê¤ò²Ì¤¿¤¹¡£W¼ç±é¤Î»³ºê¸¿Í¡¦ÅÚ²°ÂÀË±¤È¤È¤â¤Ëº´Æ£¿®²ð¤¬ºÆ¤Ó´ÆÆÄ¤òÌ³¤á¤ë¡£
À¸¤¤ë°ÕÌ£¤ò¸«¼º¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥¢¥ê¥¹¡Ê»³ºê¸¿Í¡Ë¤È¥¦¥µ¥®¡ÊÅÚ²°ÂÀË±¡Ë¤¬Ãç´Ö¤È¤È¤â¤Ë¡¢¸µ¤ÎÀ¤³¦¤ËÌá¤ë¤³¤È¤ò´õË¾¤È¤·¤ÆÌ¿·ü¤±¤Î¡È¤²¤§¤à¡É¤ËÄ©¤à¡£ÃÎÎÏ¡¦ÂÎÎÏ¡¦¥Á¡¼¥à¥ï¡¼¥¯¤Ê¤ÉÅÐ¾ì¿ÍÊª¤¿¤Á¤ÎÆÃÀ¤¬³è¤«¤µ¤ì¤ëÂ¿¼ïÂ¿ÍÍ¤Ê¡È¤²¤§¤à¡É¤Ç¡¢¹ñÌ±¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ëÅ¨¤È»àÆ®¤ò·«¤ê¹¤²¤ë¡¢¥µ¥Ð¥¤¥Ð¥ë¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¥·¥ê¡¼¥º¤ÎÂ³ÊÔ¡£
¥·¡¼¥º¥ó£³ÇÛ¿®¤ËÀè¶î¤±¡¢ËÜºî¤ÎÀ»ÃÏ¡¦½ÂÃ«¤Ç¥¥ã¥¹¥È¡õ´ÆÆÄÁíÀª13¿Í¤¬ÅÐÃÅ¤¹¤ë¡ã¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¥Õ¥¡¥ó¥¤¥Ù¥ó¥È¡ä¤ò¼Â»Ü¡£Ì¿¤ò·ü¤±¤¿¡È¤²¤§¤à¡É¤òºÇ¿·¤ÎVFX¤Ç¥¹¥ê¥ê¥ó¥°¤ËÉÁ¤¯ËÜºî¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È²ñ¾ì¤Ë°ìÊâÂ¤òÆ§¤ßÆþ¤ì¤ë¤È¡¢¤½¤³¤Ï¤Þ¤µ¤Ë¡Öº£ºÝ¤Î¹ñ¡×¤Î¤è¤¦¡£±ÇÁü¡¦¾ÈÌÀ¡¦¥ì¡¼¥¶¡¼¡¦LED¤Ë¤è¤êË×Æþ´¶¤¢¤Õ¤ì¤ë±é½Ð¤ÇÀ¹¤ê¾å¤²¤¿¡£
¥·¡¼¥º¥ó1¤«¤é¥¢¥óÌò¤ò±é¤¸¤ë»°µÈºÌ²Ö¤Ï¡¢¥·¥Ã¥¯¤Ê¹õ¤Î°áÁõ¤ÇÅÐ¾ì¡£µÍ¤á¤«¤±¤¿Â¿¤¯¤Î¥Õ¥¡¥ó¤ä¥á¥Ç¥£¥¢¤òÁ°¤Ë¡¢¡Ö³§¤µ¤Þ¤Ë¤ª²ñ¤¤¤Ç¤¤ÆËÜÅö¤Ë´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡£º£Æü¤Ï°ì½ï¤Ë³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤±¤¿¤é¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È°§»¢¡£¤µ¤é¤Ë¡¢À¤³¦¤Ë¸þ¤±¤ÆÇÛ¿®¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥«¥á¥é¤Ë¤Ï¡¢Î®Äª¤Ê±Ñ¸ì¤Ç¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÁ÷¤ê¡¢²ñ¾ì¤òÌ¥Î»¤·¤¿¡£
¿·¥¥ã¥¹¥È¤â²Ã¤ï¤Ã¤¿¥·¡¼¥º¥ó3¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢»°µÈ¤Ï¡Ö¿·¥¥ã¥¹¥È¤Î³§¤µ¤ó¤â¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¸ÄÀ¤äÌ¥ÎÏ¤¬³è¤«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢¥·¡¼¥º¥ó1¡¢2¤È¤Ï¤Þ¤¿°ã¤Ã¤¿¡È¤²¤§¤à¡É¤ò³§¤µ¤ó¤Ë¤ªÆÏ¤±¤Ç¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È´üÂÔ¤òÀú¤Ã¤¿¡£
¼«¿È¤¬±é¤¸¤ë¥¢¥ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¡Öº£¤Þ¤Ç¤È°ã¤Ã¤¿ÌòÌÜ¡¢·Á¤Ç»²²Ã¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¶ÛÄ¥¤·¤Ê¤¬¤é»£±Æ¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È¸ì¤ê¡¢»£±Æ»þ¤Î¶ÛÄ¥´¶¤òÅÇÏª¡£¤·¤«¤·¡¢¡Ö¥¢¥ê¥¹¥Á¡¼¥à¤Ï¡¢¥¥ã¥¹¥È¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢´ÆÆÄ¤ä¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Î³§¤µ¤ó¤È¤Î¿®Íê´Ø·¸¤¬¤È¤Æ¤â¶¯¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£³§¤ò¿®¤¸¤Æ»£±Æ¤ËÎ×¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¡¢¥Á¡¼¥à¤Îå«¤¬»Ù¤¨¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¡¢ºîÉÊ¤Ø¤Î¼«¿®¤ò¤Î¤¾¤«¤»¤¿¡£