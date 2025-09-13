Èþ½÷¶É¥¢¥Ê¡õ¥Õ¥ê¡¼¥¢¥Ê¤ÎÍá°á»Ñ¤¬Èþ¤·¤¹¤®¤Æ¥Õ¥¡¥ó¤¯¤®ÉÕ¤±¡Ö¥¢¥¤¥É¥ë¤Ç¤¤¤±¤ë²Ä°¦¤µ¡×¡Ö¥¹¥¿¥¤¥ëÎÉ¤¹¤®¤ÆÌÜâÁ¤¬¡×
¡¡9·î¤ËÆÍÆþ¤·¤Æ¤â¤Þ¤À¤Þ¤À³ÆÃÏ¤Ç¤Ï²Ö²ÐÂç²ñ¤ä¤ªº×¤ê¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢Íá°á¤òÃå¤ëµ¡²ñ¤Ï¤â¤¦¾¯¤·Â³¤¤½¤¦¡£º£²ó¤Ï¡¢½÷»Ò¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤Ë¥¹¥Ý¥Ã¥È¤òÅö¤Æ¤Æ¡¢Èà½÷¤¿¤Á¤Î¤«¤ï¤¤¤¤Íá°á¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¤Þ¤È¤á¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¦¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÈþ¿Í½÷»Ò¥¢¥Ê¤¿¤Á¤Î¥¥å¡¼¥È¤¹¤®¤ëÍá°á»Ñ¤Ë¥É¥¥É¥
¢£¸¶ÅÄ°ª
¡¡¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¡Ø¤Ý¤«¤Ý¤«¡Ù¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤ÎÌÚÍË¥ì¥®¥å¥é¡¼¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤ë¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¡¦¸¶ÅÄ°ª¥¢¥Ê¤Ï¡ÖËèÇ¯Íá°á¤òÃå¤é¤ì¤Æ´ò¤·¤¤¡¡¼Ì¿¿¤Ï¾¡Ìî¥¢¥Ê¤¬»£¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡¡ÀèÇÚ¤Ë´¶¼Õ¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ç»£±Æ¤·¤¿Íá°á¥·¥ç¥Ã¥È¤òÂ¿¿ô¸ø³«¡£È±¤ò¤ªÃÄ»Ò¤Ë¤Þ¤È¤á¤¿¸¶ÅÄ¥¢¥Ê¤ÎÍá°á»Ñ¤Ï¤È¤Æ¤â¤«¤ï¤¤¤é¤·¤¯¡¢ÊÌ¤Î¥«¥Ã¥È¤Ç¤Ï¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼Ãç´Ö¤È¤Î½¸¹ç¥·¥ç¥Ã¥È¤â¼ý¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö°ª¤Á¤ã¤ó¤¬°ìÈÖ¤ÎÍá°áÈþ¿Í¤Ç²Ä°¦¤¤¤è¡×¡Ö°ª¤Á¤ã¤ó¡¢Ä¶²Ä°¦¤¤¡¡Âç¹¥¤¡×¡Ö¤Þ¤À¤Þ¤À¸½Ìò¥¢¥¤¥É¥ë¤Ç¤¤¤±¤ë²Ä°¦¤µ¡×¡Ö¤«¤ï¤¤¤¤¤ªÃÄ»Ò¤«¤ï¤¤¤¤¡×¤Ê¤É¡¢Àä»¿¤ÎÀ¼¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£±ºÌî²êÎÉ
¡¡¡Ø¥µ¥ó¥Ç¡¼¡¦¥¸¥ã¥Ý¥ó¡Ù¡ÊTBS·Ï¡Ë¤Ê¤É¤òÃ´Åö¤¹¤ë¡¢2024Ç¯TBSÆþ¼Ò¤Î±ºÌî²êÎÉ¥¢¥Ê¡£¤³¤ÎÆü¤Ï¼«¿È¤¬½Ð±é¤¹¤ë¥µ¥Ã¥«¡¼¾ðÊóÈÖÁÈ¡ØKICK OFF! J¡Ù¡ÊTBS·Ï¡Ë¤ÇÍá°á¤òÃåÍÑ¤·¤¿¤³¤È¤ò¼Ì¿¿¤È°ì½ï¤ËÊó¹ð¤·¤¿¡£ÀÖ¤¤¥¯¥í¡¼¥Ð¡¼¤¬»¶¤ê¤Ð¤á¤é¤ì¤¿Íá°á»Ñ¤Î¥½¥í¥·¥ç¥Ã¥È¤Î¿ô¡¹¤Ë¤Ï¡¢¥¥å¡¼¥È¤Ê¾Ð´é¤¬¼ý¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤Ë¤Ï¡Ö±ºÌî¤µ¤óåºÎï¤Ç¤¹¡×¡ÖÄ¶¤«¤ï¤¤¤¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¤½¤ÎÍá°á»Ñ¤ò¾Î»¿¤¹¤ëÀ¼¤Î¤Û¤«¡¢¡ÖÂÎÄ´¤Ë¤´¼«°¦²¼¤µ¤¤¡ª¡×¤ÈÂÎÄ´¤òµ¤¸¯¤¦À¼¤â´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
¢£Æ£ÅÄ¤«¤ó¤Ê
¡¡ABEMA¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤ÎÆ£ÅÄ¤«¤ó¤Ê¤Ï¡Öº£Æü¤Ç8·î¤â½ª¤ï¤ê¡¡»þ¤Î·Ð²á¤¬Áá²á¤®¤Æ¿´¤¬ÄÉ¤¤¤Ä¤±¤Æ¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡Ä¤Þ¤À¤Þ¤À²Æ¤Ã¤Ý¤¤¤³¤È¤ò¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢²Ö²ÐÂç²ñ¤«¤éÍá°á»Ñ¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¥¢¥Ã¥×¡£²«ÎÐ¿§¤ÎÁÖ¤ä¤«¤ÊÍá°á¤¬»÷¹ç¤¦Èà½÷¤¬¤ª¤Ç¤³¤ò½Ð¤·¤¿¥Ø¥¢¥¹¥¿¥¤¥ë¤ÇÈù¾Ð¤à»Ñ¤Ï¡¢²Ö²Ð¤Ë¤âÉé¤±¤Ê¤¤Èþ¤·¤µ¤¬¤¢¤ë¡£
¡¡¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤Ç¤â¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡ÖÍá°á»Ñ»÷¹ç¤¦¤·¡¢ÈþÈ©Èþ¿Í¤Ç²Ö²ÐåºÎï¡×¡Ö¥á¥Ã¥Á¥ãåºÎï¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡×¡Ö¤«¤ó¤Ê¤Á¤ã¤ó¤«¤ï¤¤¤¤¤è¡×¤Ê¤ÉÀä»¿¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¡£
¥¥å¡¼¥È¤ÊÈþËâ½÷¥¢¥Ê¤âÍá°á»Ñ¤ò¸ø³«
¢£ÌîÂ¼ºÌÌé»Ò
¡¡TBS¤Î¿Íµ¤¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¡¦ÌîÂ¼ºÌÌé»Ò¤Ï¡¢¿Æ¸ò¤¬¿¼¤¤¥â¥Ç¥ë¡¦½÷Í¥¤Î¸ÅÈªÀ±²Æ¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ËÅÐ¾ì¡£¡Ö¤Î¤à¤Á¤ã¤ó¤È¼«Á³¤òµá¤á¤ËÈ¢º¬Î¹¹Ô¤Ø¡¡Âô»³¤´ÈÓ¿©¤Ù¤Æ²¹ÀôÆþ¤Ã¤Æ¤Þ¤¿¿©¤Ù¤ÆÂô»³¿²¤Æ¡¡¤¤¤¤Î¹¤À¤Ã¤¿¤Ê¤¡¡×¤Î¥³¥á¥ó¥È¤È¤È¤â¤Ë¥¢¥Ã¥×¤µ¤ì¤¿¼Ì¿¿¤Ë¤Ï¡¢2¿Í¤Î¤«¤ï¤¤¤¤Íá°á¤ä»äÉþ»Ñ¤¬¼ý¤á¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢µ÷Î¥´¶¤«¤éÃç¤ÎÎÉ¤µ¤¬ÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£
¡¡¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤Ë¤Ï¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¡Ö¤ª¤Õ¤¿¤ê¤È¤âÈþ¤·¤¤¡×¡Ö¤Ê¤ó¤ÆÈþ¤·¤¹¤®¤ë¥³¥ó¥Ó¤Ê¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡×¡Ö´é¾®¤µ¤¹¤®¡Á¡¡¥¹¥¿¥¤¥ëÎÉ¤¹¤®¤ÆÌÜâÁ¤¬¡Ä¡×¤Ê¤ÉÀä»¿¤ÎÀ¼¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¢£³§Æ£°¦»Ò
¡¡º£Ç¯41ºÐ¤ò·Þ¤¨¤¿¸µ¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤Î¥Õ¥ê¡¼¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¡¦³§Æ£°¦»Ò¤Ï¡Ö»£±Æ¤ò¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡ª¡¡¡ô2026¡¡¡ô¥«¥ì¥ó¥À¡¼¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¡¢¼«¿È¤Î2026Ç¯¥«¥ì¥ó¥À¡¼¤«¤é¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤òÅê¹Æ¡£²«¿§¤¤²Ö¤¬¤¢¤·¤é¤ï¤ì¤¿Çò¤ÎÍá°á»Ñ¤Ï±ð¤Ã¤Ý¤¤Ì¥ÎÏ¤Ë°î¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡³§Æ£¤ÎÍá°á¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¤ÏÂ¿¿ô¤ÎÀä»¿¤¬½¸¤Þ¤ê¡¢¥Õ¥¡¥ó¤¬¡Ö°¦¤Á¤ã¤ó¡¢Íá°á»ÑËÜÅö¤ËåºÎï¤Ã¤¹¡×¡Ö²Ä°¦¤µ¤¬¡¢¤Ö¤Ã¤Á¤®¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡×¡Ö²Ä°¦¤¹¤®¤Þ¤»¤ó¤«¡©Ìþ¤µ¤ì¤ë¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤ò¾å¤²¤¿¡£
°úÍÑ¡§
¡Ö¸¶ÅÄ°ª¡×¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¡Ê¡÷harada_aoi_¡Ë
¡Ö±ºÌî²êÎÉ¡ÊTBS¡Ë¡×¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¡Ê@urano.kyla¡Ë
¡ÖÆ£ÅÄ¤«¤ó¤Ê¡×¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¡Ê¡÷rosycanna518¡Ë
¡Ö¸ÅÈªÀ±²Æ¡×¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¡Ê¡÷starandsummer¡Ë
¡Ö³§Æ£°¦»Ò¡×¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¡Ê¡÷aiko_kaito_official¡Ë
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÈþ¿Í½÷»Ò¥¢¥Ê¤¿¤Á¤Î¥¥å¡¼¥È¤¹¤®¤ëÍá°á»Ñ¤Ë¥É¥¥É¥
¢£¸¶ÅÄ°ª
¡¡¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¡Ø¤Ý¤«¤Ý¤«¡Ù¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤ÎÌÚÍË¥ì¥®¥å¥é¡¼¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤ë¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¡¦¸¶ÅÄ°ª¥¢¥Ê¤Ï¡ÖËèÇ¯Íá°á¤òÃå¤é¤ì¤Æ´ò¤·¤¤¡¡¼Ì¿¿¤Ï¾¡Ìî¥¢¥Ê¤¬»£¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡¡ÀèÇÚ¤Ë´¶¼Õ¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ç»£±Æ¤·¤¿Íá°á¥·¥ç¥Ã¥È¤òÂ¿¿ô¸ø³«¡£È±¤ò¤ªÃÄ»Ò¤Ë¤Þ¤È¤á¤¿¸¶ÅÄ¥¢¥Ê¤ÎÍá°á»Ñ¤Ï¤È¤Æ¤â¤«¤ï¤¤¤é¤·¤¯¡¢ÊÌ¤Î¥«¥Ã¥È¤Ç¤Ï¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼Ãç´Ö¤È¤Î½¸¹ç¥·¥ç¥Ã¥È¤â¼ý¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¢£±ºÌî²êÎÉ
¡¡¡Ø¥µ¥ó¥Ç¡¼¡¦¥¸¥ã¥Ý¥ó¡Ù¡ÊTBS·Ï¡Ë¤Ê¤É¤òÃ´Åö¤¹¤ë¡¢2024Ç¯TBSÆþ¼Ò¤Î±ºÌî²êÎÉ¥¢¥Ê¡£¤³¤ÎÆü¤Ï¼«¿È¤¬½Ð±é¤¹¤ë¥µ¥Ã¥«¡¼¾ðÊóÈÖÁÈ¡ØKICK OFF! J¡Ù¡ÊTBS·Ï¡Ë¤ÇÍá°á¤òÃåÍÑ¤·¤¿¤³¤È¤ò¼Ì¿¿¤È°ì½ï¤ËÊó¹ð¤·¤¿¡£ÀÖ¤¤¥¯¥í¡¼¥Ð¡¼¤¬»¶¤ê¤Ð¤á¤é¤ì¤¿Íá°á»Ñ¤Î¥½¥í¥·¥ç¥Ã¥È¤Î¿ô¡¹¤Ë¤Ï¡¢¥¥å¡¼¥È¤Ê¾Ð´é¤¬¼ý¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤Ë¤Ï¡Ö±ºÌî¤µ¤óåºÎï¤Ç¤¹¡×¡ÖÄ¶¤«¤ï¤¤¤¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¤½¤ÎÍá°á»Ñ¤ò¾Î»¿¤¹¤ëÀ¼¤Î¤Û¤«¡¢¡ÖÂÎÄ´¤Ë¤´¼«°¦²¼¤µ¤¤¡ª¡×¤ÈÂÎÄ´¤òµ¤¸¯¤¦À¼¤â´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
¢£Æ£ÅÄ¤«¤ó¤Ê
¡¡ABEMA¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤ÎÆ£ÅÄ¤«¤ó¤Ê¤Ï¡Öº£Æü¤Ç8·î¤â½ª¤ï¤ê¡¡»þ¤Î·Ð²á¤¬Áá²á¤®¤Æ¿´¤¬ÄÉ¤¤¤Ä¤±¤Æ¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡Ä¤Þ¤À¤Þ¤À²Æ¤Ã¤Ý¤¤¤³¤È¤ò¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢²Ö²ÐÂç²ñ¤«¤éÍá°á»Ñ¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¥¢¥Ã¥×¡£²«ÎÐ¿§¤ÎÁÖ¤ä¤«¤ÊÍá°á¤¬»÷¹ç¤¦Èà½÷¤¬¤ª¤Ç¤³¤ò½Ð¤·¤¿¥Ø¥¢¥¹¥¿¥¤¥ë¤ÇÈù¾Ð¤à»Ñ¤Ï¡¢²Ö²Ð¤Ë¤âÉé¤±¤Ê¤¤Èþ¤·¤µ¤¬¤¢¤ë¡£
¡¡¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤Ç¤â¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡ÖÍá°á»Ñ»÷¹ç¤¦¤·¡¢ÈþÈ©Èþ¿Í¤Ç²Ö²ÐåºÎï¡×¡Ö¥á¥Ã¥Á¥ãåºÎï¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡×¡Ö¤«¤ó¤Ê¤Á¤ã¤ó¤«¤ï¤¤¤¤¤è¡×¤Ê¤ÉÀä»¿¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¡£
¥¥å¡¼¥È¤ÊÈþËâ½÷¥¢¥Ê¤âÍá°á»Ñ¤ò¸ø³«
¢£ÌîÂ¼ºÌÌé»Ò
¡¡TBS¤Î¿Íµ¤¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¡¦ÌîÂ¼ºÌÌé»Ò¤Ï¡¢¿Æ¸ò¤¬¿¼¤¤¥â¥Ç¥ë¡¦½÷Í¥¤Î¸ÅÈªÀ±²Æ¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ËÅÐ¾ì¡£¡Ö¤Î¤à¤Á¤ã¤ó¤È¼«Á³¤òµá¤á¤ËÈ¢º¬Î¹¹Ô¤Ø¡¡Âô»³¤´ÈÓ¿©¤Ù¤Æ²¹ÀôÆþ¤Ã¤Æ¤Þ¤¿¿©¤Ù¤ÆÂô»³¿²¤Æ¡¡¤¤¤¤Î¹¤À¤Ã¤¿¤Ê¤¡¡×¤Î¥³¥á¥ó¥È¤È¤È¤â¤Ë¥¢¥Ã¥×¤µ¤ì¤¿¼Ì¿¿¤Ë¤Ï¡¢2¿Í¤Î¤«¤ï¤¤¤¤Íá°á¤ä»äÉþ»Ñ¤¬¼ý¤á¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢µ÷Î¥´¶¤«¤éÃç¤ÎÎÉ¤µ¤¬ÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£
¡¡¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤Ë¤Ï¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¡Ö¤ª¤Õ¤¿¤ê¤È¤âÈþ¤·¤¤¡×¡Ö¤Ê¤ó¤ÆÈþ¤·¤¹¤®¤ë¥³¥ó¥Ó¤Ê¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡×¡Ö´é¾®¤µ¤¹¤®¡Á¡¡¥¹¥¿¥¤¥ëÎÉ¤¹¤®¤ÆÌÜâÁ¤¬¡Ä¡×¤Ê¤ÉÀä»¿¤ÎÀ¼¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¢£³§Æ£°¦»Ò
¡¡º£Ç¯41ºÐ¤ò·Þ¤¨¤¿¸µ¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤Î¥Õ¥ê¡¼¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¡¦³§Æ£°¦»Ò¤Ï¡Ö»£±Æ¤ò¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡ª¡¡¡ô2026¡¡¡ô¥«¥ì¥ó¥À¡¼¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¡¢¼«¿È¤Î2026Ç¯¥«¥ì¥ó¥À¡¼¤«¤é¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤òÅê¹Æ¡£²«¿§¤¤²Ö¤¬¤¢¤·¤é¤ï¤ì¤¿Çò¤ÎÍá°á»Ñ¤Ï±ð¤Ã¤Ý¤¤Ì¥ÎÏ¤Ë°î¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡³§Æ£¤ÎÍá°á¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¤ÏÂ¿¿ô¤ÎÀä»¿¤¬½¸¤Þ¤ê¡¢¥Õ¥¡¥ó¤¬¡Ö°¦¤Á¤ã¤ó¡¢Íá°á»ÑËÜÅö¤ËåºÎï¤Ã¤¹¡×¡Ö²Ä°¦¤µ¤¬¡¢¤Ö¤Ã¤Á¤®¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡×¡Ö²Ä°¦¤¹¤®¤Þ¤»¤ó¤«¡©Ìþ¤µ¤ì¤ë¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤ò¾å¤²¤¿¡£
°úÍÑ¡§
¡Ö¸¶ÅÄ°ª¡×¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¡Ê¡÷harada_aoi_¡Ë
¡Ö±ºÌî²êÎÉ¡ÊTBS¡Ë¡×¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¡Ê@urano.kyla¡Ë
¡ÖÆ£ÅÄ¤«¤ó¤Ê¡×¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¡Ê¡÷rosycanna518¡Ë
¡Ö¸ÅÈªÀ±²Æ¡×¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¡Ê¡÷starandsummer¡Ë
¡Ö³§Æ£°¦»Ò¡×¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¡Ê¡÷aiko_kaito_official¡Ë