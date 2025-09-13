¥¿¥ó¥¯¥È¥Ã¥×ÅìÂçÀ¸¤òÂç´ë¶È¤¬¡Ö»²¤Ã¤Á¤ã¤¤¤Þ¤·¤¿¡£10ÅÀ°Ê³°¤¬Áª¤Ù¤Ê¤¤¡×¡Ö¸¤µ¤È¤ä¤ó¤Á¤ã¤µ¤¬Æ±µï¤¹¤ë¡×¤ÈÀä»¿¡ª ¶Á¤¤¤¿¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï¡©
¡¡Ä¶°ìÎ®´ë¶ÈvsÄ¶Í¥½¨³ØÀ¸¤Îµ¿»÷½¢³è¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ABEMA¡Ø¥¥ã¥ê¥¢¥É¥é¥Õ¥È ¥·¡¼¥º¥ó3 #3¡Ù¤¬9·î12Æü¤ËÇÛ¿®¡£½Ð±é¤·¤¿ÅìÂçÀ¸¤¬¥¿¥ó¥¯¥È¥Ã¥×»Ñ¤Ç¼«¿È¤ÎÌÜÉ¸ÀßÄêÇ½ÎÏ¤Ê¤É¤ò¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤¿¡£
¡Ú±ÇÁü¡ÛÅìÂçÀ¸¤¬¥¿¥ó¥¯¥È¥Ã¥×¤Ë¤Ê¤Ã¤¿½Ö´Ö
¡¡Æ±ÈÖÁÈ¤Ï¡¢»öÁ°ÌÌÀÜ¤ò¾¡¤ÁÈ´¤¤¤¿³ØÀ¸¤¬¡¢ÉþÁõ¡¦¥×¥ì¥¼¥ó·Á¼°¤Ï¤¹¤Ù¤Æ¼«Í³¤Ë¡¢¥¹¥Æ¡¼¥¸¾å¤Ç2Ê¬´Ö¤Î¼«¸ÊPR¤ò¼Â»Ü¡£27¿·Â´¤òÂÐ¾Ý¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ëº£¥·¡¼¥º¥ó¤Ï´ë¶È¤¬¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¤µ¤ì¡¢ÌÌÀÜ´±¤òÌ³¤á¤ë¤Î¤Ï¤Ê¤ó¤ÈÄ¶°ìÎ®´ë¶È¤Î¼ÂºÝ¤Î¿Í»öÃ´Åö¼Ô¤¿¤Á¡£13¼Ò15¿Í¤Ë¤è¤ë7Ê¬´Ö¤Î¼ÁÌä¥¿¥¤¥à¤òÀß¤±¡¢¼«¼Ò¤Î¿·Æþ¼Ò°÷¤ÎÊ¿¶Ñ¤ò5¤È²¾Äê¤·¤Æ10ÅÀËþÅÀ¤ÇºÎÅÀ¤¹¤ë¡£³ØÀ¸¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¤É¤ó¤Ê¥×¥ì¥¼¥ó¤¬´ë¶È¤Ë¶Á¤¯¤Î¤«¤¬¤ï¤«¤ëÀä¹¥¤ÎÉñÂæ¤À¡£
¡¡ÅìµþÂç³ØÇÀ³ØÉô¤ËÄÌ¤¦ÍûÏÀ¡Ê¤ê¡¦¤í¤ó¡Ë¤µ¤ó¤Ï¥×¥ì¥¼¥óËÁÆ¬¤Ë¾åÃå¤òÃ¦¤¤¤Ç¥¿¥ó¥¯¥È¥Ã¥×»Ñ¤Ë¡£¼õ¸³ÊÙ¶¯¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¡¢¹â¹»3Ç¯¤Î8·î¤Þ¤ÇÉô³è¤ËÂÇ¤Á¹þ¤ß¡¢¤½¤Î¸å¤Ï¿¿¤ÃÀè¤ËÆþ»îÌäÂê¤ò³ÎÇ§¤·ºÇÃ»µ÷Î¥¤Ç¿çÌ²»þ´Ö°Ê³°¤òÁ´¤ÆÊÙ¶¯¤Ë½¼¤Æ¤Æ¹ç³Ê¡£¥¤¥ó¥¿¡¼¥ó¤Ç¤Ï¥Æ¥ì¥¢¥Ý¤ò¼è¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Ä¾ÀÜ¼ÒÄ¹¤Ë²ñ¤¤¤Ë¹Ô¤¯¤È¤¤¤¦ÂçÃÀ¤Ê¼êË¡¤ÇÌÜÉ¸¤òÃ£À®¤·¤¿¡£¥Ñ¥ï¡¼¥ê¥Õ¥Æ¥£¥ó¥°¤Ç¤âÁ´¹ñÂç²ñ¤Ë½Ð¾ì¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥®¥ê¥®¥êÃ£À®¤Ç¤¤ëÌÜÉ¸ÀßÄê¤¬ÆÀ°Õ¤Ç¤¢¤ë¤È¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤¿¡£
¡Ö¥¦¥£¡¼¥¯¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï²¿¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤«¡©¡×
À¶¿åÃ£Ìé¡Ê³ô¼°²ñ¼Ò¥×¥í¥Ç¥£¥é¥¤¥È ·Ð±Ä´ë²è¼¼ ¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼¡Ë¡§¥Á¡¼¥à¤ÇÆ°¤«¤ì¤Æ²¿¤«Ã£À®¤·¤¿¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
Íû¡§ÅìµþÂç³Ø¤Ë¤Ï¥Ü¥Ç¥£¡¼¥Ó¥ëÉô¤È¤¤¤¦ËÜ³ÊÅª¤ÊÉô³è¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡Ø¤Á¤ç¤Ã¤È¶Ú¥È¥ì¤·¤¿¤¤¡Ù¤È¤¤¤¦¥é¥¤¥ÈÁØ¤Î¾ì¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢ËÍ¤Ï¡ØÃËËá¤¥µ¡¼¥¯¥ë¡Ù¤È¤¤¤¦¥µ¡¼¥¯¥ë¤òºî¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤Ç¤â¡¢¥Á¡¼¥à¤Ë¤ÏÉ¬¤º¿Í¤È¤ÎËà»¤¤¬Â¸ºß¤·¡¢¼«Ê¬¤¬¤Ç¤¤ë¤³¤È¤Ç¤âÂ¾¿Í¤Ï¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ê¤·¤Þ¤¹¡£¤½¤³¤Ç¡¢Ãê¾ÝÅª¤Ê¤³¤È¤òÁÇ°ø¿ôÊ¬²ò¤·¤Æ¶ñÂÎÅª¤ËÍî¤È¤·¹þ¤ó¤Ç¶¦ÄÌ¸À¸ì¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¥¿¥¹¥¯¤ò¤³¤Ê¤·¤¿Àè¤Ë¤É¤¦¤¤¤¦Ì¤Íè¤¬¸«¤¨¤ë¤«¤È¤¤¤¦¥Ó¥¸¥ç¥ó¤òËÍ¤Î»×¤¤¤È¶¦¤ËÅê¤²¤ë¤³¤È¤ÇÁÈ¿¥ºî¤ê¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤Þ¤·¤¿¡£
Â¿ÏÂÅÄÂçµª¡Ê³ô¼°²ñ¼ÒÀÄ»³ºâ»º¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¥¹ ·Ð±Ä´ë²èËÜÉôËÜÉôÄ¹ ¼¹¹ÔÌò°÷¡Ë¡§°ì¸«´°àú¤Ë¤¹¤é¸«¤¨¤Þ¤¹¤¬¡¢¼«Ê¬¤Î¥¦¥£¡¼¥¯¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï²¿¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤«¡©
Íû¡§ËÍ¤Ï¶Ú¥È¥ì¤äÊÙ¶¯¤¬ÆÀ°Õ¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤Î¡ÈÄêµ¬¡É¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Â¾¿Í¤È¤ÎÀÞ¾×Ç½ÎÏ¤Ê¤É¡¢À¤¤ÎÃæ¤Ë¤ÏÍÍ¡¹¤ÊÄêµ¬¤¬Â¸ºß¤¹¤ë¤ÈºÇ¶á¤è¤¦¤ä¤¯ÃÎ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤³¤¬¥¦¥£¡¼¥¯¥Ý¥¤¥ó¥È¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö°é¤Æ¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¤è¤ê¡¢¤ä¤ê¤¿¤¤¤³¤È¤ò¤ä¤é¤»¤¿¤¤¡×
¡¡´ë¶È¤ÎºÎÅÀ¤Ï¡¢²¼¤Ï2ÅÀ¡¢¾å¤Ï10ÅÀ¤Þ¤Ç¤Ð¤é¤±¤¿¤¬¡¢10ÅÀ¤Ï¤Ê¤ó¤È3¼Ò¡£
¡¡¡Ö10ÅÀ¡×¤ò¤Ä¤±¤¿Zenken³ô¼°²ñ¼Ò¤Ï¡Ö»²¤Ã¤Á¤ã¤¤¤Þ¤·¤¿¡£10ÅÀ°Ê³°¤¬Áª¤Ù¤Ê¤¤¿Í¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Èà¤Ï¡Ø°é¤Æ¤¿¤¤¡Ù¤È¤¤¤¦¤è¤ê¡¢¡Ø¤ä¤ê¤¿¤¤¤³¤È¤ò¤ä¤é¤»¤¿¤¤¡Ù¡£¼ºÇÔ¤¹¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¤¬¡¢¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤ò¤·¤Æ¤¤¤ëÊý¤¬À¸¤¤ë¡£¼ºÇÔ¤ò¼õ¤±»ß¤á¤ë²ñ¼Ò¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢Èà¤ÏÂç¤¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¤«¤Ã¤³¤¤¤¤Âç¿Í¤Ë¤Ê¤ë¡£¤¦¤Á¤Î²ñ¼Ò¤À¤Ã¤¿¤éÁ´ÎÏ¤Ç¼õ¤±Æþ¤ì¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¤ÈÀä»¿¡£
¡¡Æ±¤¸¤¯¡Ö10ÅÀ¡×¤ò¤Ä¤±¤¿³ô¼°²ñ¼ÒCaSy¤Ï¡Ö¤ï¤±¤¬¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£ÊÀ¼Ò¤Ïº£Ç¯¡ØÌ¤´°¤ÎÂç´ïºÎÍÑ¡Ù¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤ò·Ç¤²¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡ØÀäÂÐ¤Ë²¿¼Ô¤«¤Ë¤Ê¤ë¡Ù¤È¤¤¤¦¿Í¤òºÎ¤ê¤¿¤¤»þ¤Ë¡¢¸¤µ¤È¤ä¤ó¤Á¤ã¤µ¤¬Æ±µï¤¹¤ëÈà¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢ÅÝ¤ì¤ë¤Ê¤éÁ°¤ËÅÝ¤ì¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¤·¡¢Å¥¤À¤é¤±¤Ë¤Ê¤ê¤Ê¤¬¤é²¿¤«¤òÀ®¤·ÆÀ¤ë¤À¤í¤¦¤Ê¤È¡£»ä¤¿¤Á¤¬¹Í¤¨¤Ä¤«¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ê¤È¤³¤í¤Ë¤¿¤É¤êÃå¤¯¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÉ¾²Á¤·¤¿¡£
¡¡3¼ÒÌÜ¤Î¡Ö10ÅÀ¡×¤ò¤Ä¤±¤¿³ô¼°²ñ¼ÒJTB¤Ï¡Ö¶¯Îõ¤Ê¿ä¿ÊÎÏ¤¬¤¢¤ê¡¢¶¯Îõ¤Ê¸Ä¤ÎÎÏ¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¼þ¤ê¤Ë¤¤¤¤±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢¶ÈÌ³¤Î¸úÎ¨²½¤Ê¤É¤ò¼þ°Ï¤Ë¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈÅÁ¤¨¤é¤ì¤ë¶¯¤ß¤¬¤¢¤ë¤È»×¤¦¡£¤¢¤Þ¤êJTB¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤¬¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢µÕ¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¡¢¿·¤¿¤ÊJTB¤ÎÎò»Ë¤òºî¤ë¤³¤È¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤È¤¤¤¤¡×¤È¾Þ»¿¤·¤¿¡£