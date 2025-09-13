¡È´ØÅì¤ÎµµÅÄ¿Æ»Ò¡É¤È±½¤µ¤ì¤¿ÃË¡¢BD»²Àï¤Ç¾×·â¤Î¡È³«»Ï£±ÉÃ¡ÉKO¡ª ¡ÈÃÏ²¼³Ê¡É²¦¼Ô¤òÉÃ»¦ ¡Ö¸«¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¸½²¦¼Ô¤â¶Ã¤
¡¡¡È´ØÅì¤ÎµµÅÄ¿Æ»Ò¡É¤È¸Æ¤Ð¤ì¤¿¤³¤È¤Î¤¢¤ë¿ÍÊª¤¬¡¢Breaking Down¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤ËÅÐ¾ì¡£Ä«ÁÒ³¤¤é¤¬¸«¤Æ¤¤¤ëÁ°¤Ç¡¢ÃÏ²¼³ÊÃÄÂÎ²¦¼Ô¤ò³«»Ï¡È£±ÉÃ¡É¡¢º¸¥Õ¥Ã¥¯¤Ç¾×·â¤Î¥ï¥ó¥Ñ¥óKO¡£¤¢¤Þ¤ê¤ÎÂ®¤µ¤Ë¡Ö²¶¡¢¸«¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤À¤±¤É¡×¤È¸½²¦¼Ô¤ò¶ÃÃ²¤µ¤»¤¿¡£
¡Ú±ÇÁü¡Û¡È´ØÅì¤ÎµµÅÄ¿Æ»Ò¡É¤È±½¤µ¤ì¤¿ÃË¡¢¾×·â¤Î¡È£±ÉÃ¡ÉKO
¡¡12Æü¡¢Ä«ÁÒ³¤¤ÎYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ç1Ê¬1¥é¥¦¥ó¥É¤ÇºÇ¶¯¤ò·è¤á¤ë¡ØBreaking Down17¡Ù¡Ê9·î27Æü¡¢¥¢¥ê¡¼¥ÊÎ©ÀîÎ©Èô¤Ç³«ºÅ¡Ë°ì¼¡¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤ÎÍÍ»Ò¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£ÁíÀªÌó40Ì¾¤¬½¸¤Þ¤Ã¤¿°ì¼¡¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤ÎÃæ¤«¤é¡¢Ä«ÁÒÌ¤Íè¤é¤¬¿³ºº¤ò¤¹¤ëºÇ½ª¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Ë¿Ê½Ð¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢¡Ö¤·¤ã¤¢¡ª¡×¤È¶«¤Ó¤Ê¤¬¤éÆþ¤Ã¤Æ¤¯¤ë¼Ô¤Ê¤É¡¢µ¤¹ç¤ÎÆþ¤Ã¤¿ÌÌ¡¹¤¬Â·¤Ã¤¿¡£
¡¡1st¥°¥ë¡¼¥×¤Ç¤Ï¡¢Æó¤ÎÏÓ¤Ë¥¿¥È¥¥¡¼¤òÆþ¤ì¤¿¡È¶¸¸¤¡É¤òÌ¾¾è¤ë¿ÍÊª¤¬ÅÐ¾ì¡£Breaking Down 13¡¢14¤Î¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Ë¤Ï½Ð¾ì¤·¤Æ¤¤¤¿¤â¤Î¤Î¡¢Ìó10ÉÃ¤ÇKO¤·¤¿¥¹¥Ñ¡¼¥ê¥ó¥°¤¬YouTubeÌ¤¸ø³«¤È¤Ê¤ë¤Ê¤É¡¢¼ÂÎÏ¤ò¸«¤»¤ë¥Á¥ã¥ó¥¹¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¿³ºº°÷ÀÊ¤Ë¤¤¤¿ÇòÀîÎ¦ÅÍ¤«¤é¡¢¡Ö¥¥Ã¥¯¥Ü¥¯¥·¥ó¥°15Ç¯¤Ã¤Æ¡Ê¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë¤Ë¡Ë½ñ¤¤¤Æ¤Þ¤¹¤±¤É¡¢¼ÂÀÓ¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©¡×¤ÈÊ¹¤«¤ì¤¿¶¸¸¤¤Ï¡Ö¾®¤µ¤¤º¢¤«¤é¤ä¤Ã¤Æ¤Æ¡¢¡È´ØÅì¤ÎµµÅÄ¿Æ»Ò¡É¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¿¤°¤é¤¤¤Ç¡¢¥¹¥Ñ¥ë¥¿¶µ°é¤Ç³Ø¹»¤â¹Ô¤«¤ºÃÃ¤¨¤é¤ì¤Æ¤Þ¤·¤¿¡×¤È¡¢¡È³ÊÆ®¥¨¥ê¡¼¥È¡É¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤òÂÇ¤ÁÌÀ¤±¤ë¡£
¡¡¡Ö¥Õ¥§¥¶¡¼µé¡¢YURA¤¬Æ¬°ì¤ÄÈ´¤±¤Æ¤ë¤Î¤Ç¡¢²¶¤¬¤½¤ÎÂÐ¹³ÇÏ¤È¤·¤ÆÌ¾¤òµó¤²¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤¹¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ß¤ò¸«¤»¤ë¶¸¸¤¤Ë¡¢¡È¥¿¥¤¥ä¥Õ¥¡¥¤¥È¡É¤òÄó°Æ¤¹¤ëÄ«ÁÒ³¤¡£¥¿¥¤¥ä¥Õ¥¡¥¤¥È¤È¤Ï¡¢¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¥°¥í¡¼¥Ö¤ò¤Ä¤±¤¿Æó¿Í¤¬¥¿¥¤¥ä¤ËÊÒÂ¤òÆþ¤ì¤Æ²¥¤ê¹ç¤¤¡¢¤É¤Á¤é¤«¤ÎÂ¤¬½Ð¤¿»þÅÀ¤ÇÉé¤±¤È¤¤¤¦¤â¤Î¡£¶¸¸¤¤Ï¡¢ÃÏ²¼³Ê2ÃÄÂÎ²¦¼Ô¤Î¡ÖÏÁ¡×¤È²¥¤ê¹ç¤¦¡£
¡¡·èÃå¤Ï¤â¤Î¤Î°ì½Ö¤À¤Ã¤¿¡£¥´¥ó¥°¤¬ÌÄ¤ë¤ÈÆ±»þ¤ËÏÁ¤¬¸å¤í¤ËÅÝ¤ì¤ë¡£Breaking Down½éÂå¥Ð¥ó¥¿¥àµé²¦¼Ô¤Î°æ¸¶ÎÉÂÀÏº¤â¡Ö²¶¸«¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤À¤±¤É¡×¤È¤¤¤¦¤Û¤É¤ÎÂ®¤µ¤Ç¡¢¶¸¸¤¤Îº¸¥Õ¥Ã¥¯¤¬ÏÁ¤Î´éÌÌ¤òÂª¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£¾¡Íø¤ò¼ý¤á¤¿¶¸¸¤¤Ï¡Ö¥Õ¥§¥¶¡¼µé¡¢²¶¤¬¹Ô¤Ã¤¿¤é¿·¤·¤¤É÷¤¬¿á¤¯¤Ç¤·¤ç¡©¡×¤È¡¢°æ¸¶¤ò»Ø¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¼«¿®Ëþ¡¹¤ÎÉ½¾ð¤ò¸«¤»¤Ä¤±¤¿¡£