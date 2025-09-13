草なぎ剛主演『終幕のロンド』ゲストキャスト12人解禁 予告映像も公開 主人公が大切にしている“ある場面”明らかに
関西テレビは13日、草なぎ剛が主演を務める月10新ドラマ『終幕のロンド −もう二度と、会えないあなたに−』（カンテレ・フジテレビ系／10月13日スタート 毎週月曜 後10時）のゲスト出演者を解禁。第一弾となる本編映像を公開した。
【写真】遺品整理人という役どころに挑戦する草なぎ剛
本作は、妻を亡くし、幼い息子を男手一つで育てるシングルファーザーで、遺品整理人の鳥飼樹（草なぎ）が、遺品整理会社の仲間たちと共に、ときに孤独死した方の特殊清掃や遺品整理から、依頼主と直接向き合う生前整理まで、さまざまな事情を抱えた家族に寄り添っていく心温まるヒューマンドラマ。遺品に込められた故人の最期のメッセージを解き明かす人間ドラマのほか、せつない大人の恋も描かれ、先の展開が気になるオリジナルストーリーとなっている。
ゲストとして、飯田基祐、加治将樹、川合諒、山時聡真、中島亜梨沙、西垣匠、雛形あきこ、本間日陽、六平直政、矢野聖人、山下愛織、吉村界人らの出演が決定した。
また、解禁された予告映像は、主人公の鳥飼樹が遺品整理人として働く中で大切にしている“ある場面”が映し出され、ご遺品箱に手を合わせる樹の姿と、穏やかな口調の中にも強い想いを秘めた言葉からは、残されたご遺族と真摯（しんし）に向き合う、遺品整理人としての生き様がうかがえる。また、勤務先である遺品整理会社『Heaven’s messenger』のメンバーたち（八木莉可子、塩野瑛久、長井短、小澤竜心、大島蓉子、中村雅俊）との描写もあり、遺品整理に向かった先で、さまざまな人間ドラマが待ち受けていることを期待させる仕上がりとなっている。
なお、初回は、15分拡大で放送する。
【写真】遺品整理人という役どころに挑戦する草なぎ剛
本作は、妻を亡くし、幼い息子を男手一つで育てるシングルファーザーで、遺品整理人の鳥飼樹（草なぎ）が、遺品整理会社の仲間たちと共に、ときに孤独死した方の特殊清掃や遺品整理から、依頼主と直接向き合う生前整理まで、さまざまな事情を抱えた家族に寄り添っていく心温まるヒューマンドラマ。遺品に込められた故人の最期のメッセージを解き明かす人間ドラマのほか、せつない大人の恋も描かれ、先の展開が気になるオリジナルストーリーとなっている。
また、解禁された予告映像は、主人公の鳥飼樹が遺品整理人として働く中で大切にしている“ある場面”が映し出され、ご遺品箱に手を合わせる樹の姿と、穏やかな口調の中にも強い想いを秘めた言葉からは、残されたご遺族と真摯（しんし）に向き合う、遺品整理人としての生き様がうかがえる。また、勤務先である遺品整理会社『Heaven’s messenger』のメンバーたち（八木莉可子、塩野瑛久、長井短、小澤竜心、大島蓉子、中村雅俊）との描写もあり、遺品整理に向かった先で、さまざまな人間ドラマが待ち受けていることを期待させる仕上がりとなっている。
なお、初回は、15分拡大で放送する。